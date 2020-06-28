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  • Президент «Торпедо»: «Не уверен, что финансирование клуба повысится. Без денег в РПЛ нас никто не ждет»

Президент «Торпедо»: «Не уверен, что финансирование клуба повысится. Без денег в РПЛ нас никто не ждет»

28 июня 2020, 21:19

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о перспективах выхода московского клуба в РПЛ в следующем сезоне.

– Задача выхода в Премьер-лигу на предстоящий сезон перед командой не стоит. Вопрос: в случае выигрыша путевки в РПЛ по спортивному принципу, будет ли команда там играть или останется в ФНЛ?

– Скажу честно: мешать команде выигрывать необходимое для повышения в классе количество матчей никто не будет. Мы понимаем, что надо выходить подготовленными, но если спортивный принцип превалирует над этим, и команда завоюет право играть в РПЛ, то, конечно, будем стараться изыскивать возможности и выходить в Высшую Лигу. При этом я не уверен, что мы повысим финансирование. Если мы сможем играть с тем бюджетом, что есть сейчас, плюс прикинем, сколько можем заработать в самой Премьер-Лиге, то выступать там будем. Без денег нас в РПЛ никто не ждет, поэтому будем исходить из финансовой составляющей, которая сейчас есть в стране и мире.

– Обозначьте, пожалуйста, главный вектор развития клуба в дальнейшем

– У «Торпедо» их будет несколько. Первый, который уже пройден, этап окончательного приобретения клуба и выплата всех имеющихся долгов. Второй период, более объемный, с которым, на мой взгляд, и связано мое назначение: наращивание «инфраструктурных мускул», потому что клуб для предпринимателя – это все равно бизнес-модель. На сегодняшний день у «Торпедо», кроме заключенных контрактов с футболистами, ничего нет, даже автобуса. Опережая вопрос, скажу, что он, наконец, появится, в бюджете этого сезона заложен первый взнос и лизинговые платежи. Если в июле мы сделаем оплату (а мы ее сделаем), в феврале появится новый автобус, который сейчас производят в Германии.

Возвращаясь к инфраструктуре: она включат в себя строительство ФОКа, которое находится на завершающей стадии. Работы сейчас не останавливаются ни на один день, планируем до конца года ввести его в эксплуатацию. Следующий момент – строительство собственного стадиона. Разбирать действующую легендарную арену мы начнем в конце этого года. В инфраструктурный критерий также входит детская спортивная школа, потому что на данный момент этот вопрос находится в зачаточном состоянии. По нашей оценке, этот этап продлится три-четыре года.

А третий этап, который будет продолжаться, как мы надеемся, бесконечно – это спортивный этап. Это и есть те достижения, о которых говорят все болельщики: громкие победы, возможное завоевание различных трофеев. Без второго этапа мы никогда не достигнем этапа третьего, поэтому сейчас основная задача клуба – нарастить «инфраструктурную мощь», чтобы мы могли гордиться не только прошлым, но и настоящим «Торпедо».

  • Москвичи заняли в досрочно завершенном сезоне ФНЛ четвертое место
  • Недавно главным тренером «Торпедо» официально стал Сергей Игнашевич.

Источник: Официальный сайт «Торпедо»
Россия. ФНЛ Торпедо
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