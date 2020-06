Две тысячи болельщиков «Ливерпуля» отметили чемпионство у «Энфилда». Полиция не стала применять силу

Болельщики «Ливерпуля» после матча АПЛ «Челси» – «Манчестер Сити» (2:1) собрались на территории стадиона «Энфилд», чтобы отпраздновать победа в АПЛ.

Фанаты использовали флаги и пиротехнику, исполняли кричалки и гимн команды You’ll Never Walk Alone.

Многие из них обнимались, нарушая социальную дистанцию в период пандемии. Всего у арены собралось около двух тысяч человек.

Полиция не стала мешать болельщикам, хотя ранее движение на улицах возле «Энфилда» было перекрыто, а мэр Ливерпуля призвал болельщиков остаться дома.

Celebrations in Liverpool city centre as @LFC win their first championship in 30 years. pic.twitter.com/8e2Ohk0dUR