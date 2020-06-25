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    Две тысячи болельщиков «Ливерпуля» отметили чемпионство у «Энфилда». Полиция не стала применять силу

    Болельщики «Ливерпуля» после матча АПЛ «Челси»«Манчестер Сити» (2:1) собрались на территории стадиона «Энфилд», чтобы отпраздновать победа в АПЛ.

    Фанаты использовали флаги и пиротехнику, исполняли кричалки и гимн команды You’ll Never Walk Alone.

    Многие из них обнимались, нарушая социальную дистанцию в период пандемии. Всего у арены собралось около двух тысяч человек.

    Полиция не стала мешать болельщикам, хотя ранее движение на улицах возле «Энфилда» было перекрыто, а мэр Ливерпуля призвал болельщиков остаться дома.

    • Клуб стал чемпионом Англии впервые за 30 лет.

    Источник: BBC

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