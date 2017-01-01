Вратарь «Ростова» Попов опередил «Сочи» по числу подписчиков в инстаграме

Как "любят" ФК Сочи. Аж 20000 подписчиков, из них половина родственники, знакомые, сами с обслугой. И вторая питерская половина. Вот, что значит искусственный выкидыш...
Аудитория голкипера «Ростова» Дениса Попова в инстаграме выросла после матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10) на несколько тысяч подписчиков. Теперь у него их более 24 тысяч, причем до игры было 350 человек.
Попов опережает сочинцев по числу подписчиков: на аккаунт клуба из Краснодарского края подписаны менее 20 тысяч человек.
- Попова признали лучшим игроком матча, несмотря на десять пропущенных мячей.
- Вратарь установил рекорд чемпионата России по сейвам за матч – 15.
- В «Ростове» на этой неделе зафиксировали вспышку коронавируса.