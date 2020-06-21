Вратарь «Ростова» Попов опередил «Сочи» по числу подписчиков в инстаграме

Аудитория голкипера «Ростова» Дениса Попова в инстаграме выросла после матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10) на несколько тысяч подписчиков. Теперь у него их более 24 тысяч, причем до игры было 350 человек.

Попов опережает сочинцев по числу подписчиков: на аккаунт клуба из Краснодарского края подписаны менее 20 тысяч человек.