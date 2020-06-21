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  • Вратарь «Ростова» Попов опередил «Сочи» по числу подписчиков в инстаграме

Вратарь «Ростова» Попов опередил «Сочи» по числу подписчиков в инстаграме

21 июня 2020, 08:16
10

Аудитория голкипера «Ростова» Дениса Попова в инстаграме выросла после матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10) на несколько тысяч подписчиков. Теперь у него их более 24 тысяч, причем до игры было 350 человек.

Попов опережает сочинцев по числу подписчиков: на аккаунт клуба из Краснодарского края подписаны менее 20 тысяч человек.

  • Попова признали лучшим игроком матча, несмотря на десять пропущенных мячей.
  • Вратарь установил рекорд чемпионата России по сейвам за матч – 15.
  • В «Ростове» на этой неделе зафиксировали вспышку коронавируса.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Попов Денис
Комментарии (10)
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vladik12
1592716845
Герой наших сердец.
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Январь 59
1592723881
Попов и сам того не ожидая стал национальным героем . Респект и уважуха . Мальчишек всего 17. А он смотрелся очень прилично. И пенальти потащил. Он вполне заслужил уважение.
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absent32
1592724514
как говорится - Один в поле не воин. тут как раз все да наоборот!!!
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evgevg13
1592725582
Как "любят" ФК Сочи. Аж 20000 подписчиков, из них половина родственники, знакомые, сами с обслугой. И вторая питерская половина. Вот, что значит искусственный выкидыш...
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Plyash
1592729589
Пацанчик заслужил,вышел и сыграл так,как умеет.Главное,ему до лампочки авторитеты,а это значит,играет он со всеми на равных и у него стальные нервы. Ему мясушка наростить чуток для крепости и будет у него всё хорошо.
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ufos73
1592729968
На пацане слишком много внимания, он еще даже как футболист не сформировался, а его уже чуть ли не в сборную готовы протолкать ((
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paracetamol
1592732360
Симпатичный парнишка, девки, наверно, пишут и телефон оборвали.
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Axe111
1592734608
Если еще учесть что подписчики гнилого сочи боты
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Kurt Angel
1592738360
о у людей жизнь прикольная. Они даже уже и не люди вовсе. Они подписчики))))
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