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    Вратарь «Ростова» Попов опередил «Сочи» по числу подписчиков в инстаграме

    Аудитория голкипера «Ростова» Дениса Попова в инстаграме выросла после матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10) на несколько тысяч подписчиков. Теперь у него их более 24 тысяч, причем до игры было 350 человек.

    Попов опережает сочинцев по числу подписчиков: на аккаунт клуба из Краснодарского края подписаны менее 20 тысяч человек.

    • Попова признали лучшим игроком матча, несмотря на десять пропущенных мячей.
    • Вратарь установил рекорд чемпионата России по сейвам за матч – 15.
    • В «Ростове» на этой неделе зафиксировали вспышку коронавируса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1375

      evgevg13 32 минуты назад

      Как "любят" ФК Сочи. Аж 20000 подписчиков, из них половина родственники, знакомые, сами с обслугой. И вторая питерская половина. Вот, что значит искусственный выкидыш...

      2
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      Рейтинг: +2225

      absent32 50 минут назад

      как говорится - Один в поле не воин. тут как раз все да наоборот!!!

      2
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      Рейтинг: +3496

      Борат 59 минут назад

      Кстати, он подписан на паблик СКРИП вконтакте ! О чём там вчера был пост!
      Во ща взорвутся свиные пepдаки !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +985

      Январь 59 1 час назад

      Попов и сам того не ожидая стал национальным героем . Респект и уважуха . Мальчишек всего 17. А он смотрелся очень прилично. И пенальти потащил. Он вполне заслужил уважение.

      0
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      Рейтинг: +4029

      vladik12 2 часа назад

      Герой наших сердец.

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