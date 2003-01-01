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    Гендиректор «Сочи»: «Здоровье молодых игроков «Ростова» на совести их клуба»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о своем отношении к решению «Ростова» выпустить на матч с южанами футболистов не старше 19 лет.

    «Вы говорите, что «Ростов» везeт состав 2003 года. Это ведeт к большому риску их здоровью. Никто не знает, насколько они готовы к игре на таком уровне. Когда молодeжным командам было запрещено тренироваться. Если «Ростов» принял такое решение, это будет уже на их совести.

    Да, мы понимаем, что «Ростов» присылает тех, кто сможет сыграть. Совсем юные парни получат такой опыт, который, возможно, никогда не забудут. Но мы просто готовимся выходить и играть. Тем более что график сейчас очень плотный: в следующую пятницу у нас выезд в Грозный, потом уже в среду принимаем московское «Динамо».

    Официальных матчей не было три месяца, поэтому все восемь туров пролетят быстро, а каждая игра как финал. Повторюсь, формированием состава занимается главный тренер. Кто выйдет сегодня на поле, в конечном счeте решит он. Главное, чтобы сегодня обошлось без травм, а футболисты ростовчан поправились как можно скорее и вернулись на поле», – сказал Рубашко.

    • Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
    • Игроки основного состава «Ростова» находятся на карантине, поскольку у нескольких футболистов команды обнаружен коронавирус.
    • «Сочи» переносить встречу отказался.

    «Сочи» отказался играть с «Ростовом» молодежной командой

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4807

      subbotaspartak 5 минут назад

      Испугался однако, болею за Ростов.
      Будь готов!

      0
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      Рейтинг: +1493

      Genz 36 минут назад

      Сочи должны быть настроены,как на Барселону. Давить и душить молодых ростовчан голами. В следующей игре молодые выйдут против арсенала и тоже получат пендалей. 1 июля молодые сыграют в Краснодаре и там эти суки десять получат от быков

      -1
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      Рейтинг: +57

      kost31 > Genz 8 минут назад

      **** ну ты и утырок лучше бы ты на занавеске засох и не писал бы сейчас всякую чушь

      0
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      Рейтинг: +315

      Sergh4 38 минут назад

      Молчал бы уже свинья конченная!

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      Рейтинг: +2123

      Axe111 44 минуты назад

      Молчал бы ты о совести дружок (так еще называют собак) !!!! Говноклуб

      0
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      Рейтинг: +1880

      giluxa1963 49 минут назад

      да нет это будет на ваше совести -это вы хотели получить три очка не играя как настоящие суки

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