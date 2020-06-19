Журналист Скира: на игрока «Ромы» Кристанте напали двое грабителей

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте стал жертвой грабителей, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, двое неизвестных злоумышленников напали на футболиста в центре Рима. Они пытались украсть часы Rolex.
- Кристанте выступает за «Рому» с 2018 года.
- В текущем сезоне хавбек забил один гол и сделал два ассиста в 21 матче.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.