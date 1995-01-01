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    Журналист Скира: на игрока «Ромы» Кристанте напали двое грабителей

    Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте стал жертвой грабителей, сообщает журналист Николо Скира.

    По его информации, двое неизвестных злоумышленников напали на футболиста в центре Рима. Они пытались украсть часы Rolex.

    • Кристанте выступает за «Рому» с 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек забил один гол и сделал два ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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