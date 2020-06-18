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  • Кубок Италии. «Наполи» в серии пенальти победил «Ювентус», это первый трофей Гаттузо-тренера

Кубок Италии. «Наполи» в серии пенальти победил «Ювентус», это первый трофей Гаттузо-тренера

18 июня 2020, 00:07
23

Дженнаро Гаттузо взял первый тренерский трофей. В финале Кубка Италии его «Наполи» оказался сильнее «Ювентуса».

Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но в серии пенальти к мячу не подходил. 11-метровые у туринцев не реализовали Данило и Пауло Дибала.

Кубок Италии. Финал

Наполи – Ювентус – 0:0 (4:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руй (Хисай, 81), Фабиан Руис (Аллан, 80), Демме, Зелински (Элмас, 88), Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67), Инсинье

«Ювентус»: Буффон, Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо (Рэмзи, 85), Пьянич (Бернардески, 74), Матюиди, Бентанкур, Дуглас Коста (Данило, 65), Дибала, Роналду.

Предупреждения: Руй, 77 – Бонуччи, 51; Дибала, 83.

Результаты Кубка Италии

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Кубок Италия. Серия А Наполи Ювентус Гаттузо Дженнаро
Комментарии (23)
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petr69
1592428316
Все справедливо.Бессмысленное катание мяча обречено на провал. Сарри гнать. Хорошие вроде игроки, но играют благодаря Сарри не в свой футбол
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Proker
1592428346
Кто за Наполи лично я соглашусь,тут про Юве слов не хватает
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vladik12
1592428480
У "Юве" что, не было лучших пенальтистов, чем Данило? Зачем давать бить игроку, чья компетенция обороняться, а не ударять по мячу?.. Где логика...
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Gothic_Spirit
1592430251
если нужен результат,первое действие это выгнать курилку
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Дядя Серёжа
1592444815
Хорошо, что по нашему игра была в 2 часа ночи и нафиг она нужна. И почему-то меня устраивает, что напыщенного Роналду опрокинули, хотя мне всё равно кто в Италии победит. Спартак Чемпион!
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Ден 781
1592455425
Когда руководство Милана поймёт, что дело не в тренере, а в средних футболистах
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Соарес
1592458322
Сарри опять в пролете
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Garrincha58
1592461624
Сарри полный ноль! Роналду никакой, Ювентус полный отстой!!! кстати чемпионат Белоруссии смотреть интереснее, чем итальянское каттеначио
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Dizayner
1592464400
Понятно одно - боссы ошиблись с выбором тренера, превратил команду в унылое Г. игры нет от слова вообще. во что они играют непонятно. одним словом - Сарри на выход
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Plyash
1592485168
С почином тебя,великий Дженнаро. Знатная пара была когда-то в Милане Гаттузо-Пирло.
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