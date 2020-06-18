Кубок Италии. «Наполи» в серии пенальти победил «Ювентус», это первый трофей Гаттузо-тренера

Дженнаро Гаттузо взял первый тренерский трофей. В финале Кубка Италии его «Наполи» оказался сильнее «Ювентуса».

Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но в серии пенальти к мячу не подходил. 11-метровые у туринцев не реализовали Данило и Пауло Дибала.

Кубок Италии. Финал

Наполи – Ювентус – 0:0 (4:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руй (Хисай, 81), Фабиан Руис (Аллан, 80), Демме, Зелински (Элмас, 88), Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67), Инсинье

«Ювентус»: Буффон, Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо (Рэмзи, 85), Пьянич (Бернардески, 74), Матюиди, Бентанкур, Дуглас Коста (Данило, 65), Дибала, Роналду.

Предупреждения: Руй, 77 – Бонуччи, 51; Дибала, 83.

Результаты Кубка Италии