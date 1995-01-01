Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Кубок Италии. «Наполи» в серии пенальти победил «Ювентус», это первый трофей Гаттузо-тренера

    Дженнаро Гаттузо взял первый тренерский трофей. В финале Кубка Италии его «Наполи» оказался сильнее «Ювентуса».

    Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но в серии пенальти к мячу не подходил. 11-метровые у туринцев не реализовали Данило и Пауло Дибала.

    Кубок Италии. Финал

    Наполи – Ювентус – 0:0 (4:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руй (Хисай, 81), Фабиан Руис (Аллан, 80), Демме, Зелински (Элмас, 88), Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67), Инсинье

    «Ювентус»: Буффон, Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо (Рэмзи, 85), Пьянич (Бернардески, 74), Матюиди, Бентанкур, Дуглас Коста (Данило, 65), Дибала, Роналду.

    Предупреждения: Руй, 77 – Бонуччи, 51; Дибала, 83.

    Результаты Кубка Италии

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:07
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2791

      solodealer 3 минуты назад

      КУбок... Мало футбола... Унылый Юве... Сумасшедший Гаттузо)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3986

      vladik12 5 минут назад

      У "Юве" что, не было лучших пенальтистов, чем Данило? Зачем давать бить игроку, чья компетенция обороняться, а не ударять по мячу?.. Где логика...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Proker 7 минут назад

      Кто за Наполи лично я соглашусь,тут про Юве слов не хватает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +913

      petr69 7 минут назад

      Все справедливо.Бессмысленное катание мяча обречено на провал. Сарри гнать. Хорошие вроде игроки, но играют благодаря Сарри не в свой футбол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3446

      Борат 11 минут назад

      Наполи был просто сильнее !
      А Кристина была в шапке-невидимке !
      Гыгы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77137
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru