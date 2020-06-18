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Судьи
Главный судья:
Даниэле Довери (Рим)
Материалы

Наполи - Ювентус

17.06.2020, Среда, 22:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч ТВ Италия. Кубок, Финал Наполи - Ювентус
Италия. Серия А (2019/2020)
21 тур
26 января, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Ювентус
2 тур
31 августа, суббота 21:45 Ювентус 4:3 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
26 тур
3 марта, воскресенье 22:30 Наполи 1:2 Ювентус
7 тур
29 сентября, суббота 19:00 Ювентус 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
34 тур
22 апреля, воскресенье 21:45 Ювентус 0:1 Наполи
15 тур
1 декабря, пятница 22:45 Наполи 0:1 Ювентус
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 5 апреля, среда 21:45 Наполи 3:2 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
30 тур
2 апреля, воскресенье 21:45 Наполи 1:1 Ювентус
11 тур
29 октября, суббота 21:45 Ювентус 2:1 Наполи
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 28 февраля, вторник 22:45 Ювентус 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
25 тур
13 февраля, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Наполи
6 тур
26 сентября, суббота 21:45 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
23 мая, суббота 19:00 Ювентус 3:1 Наполи
18 тур
11 января, воскресенье 22:45 Наполи 1:3 Ювентус
Суперкубок Италии 2014

22 декабря, понедельник 20:30 Ювентус 2:2
(5:6)п		 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 22:45 Наполи 2:0 Ювентус
12 тур
10 ноября, воскресенье 23:45 Ювентус 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
1 марта, пятница 23:45 Наполи 1:1 Ювентус
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:0 Наполи
Суперкубок Италии 2012

11 августа, суббота 16:00 Ювентус 4:2 Наполи
Италия. Кубок (2011/2012)
Финал
20 мая, воскресенье 23:00 Ювентус 0:2 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
30 тур
1 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
11 тур
29 ноября, вторник 23:45 Наполи 3:3 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Ювентус 2:2 Наполи
19 тур
9 января, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
30 тур
25 марта, четверг 22:45 Наполи 3:1 Ювентус
11 тур
31 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:3 Наполи
Италия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
13 января, среда 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
7 тур
18 октября, суббота 22:30 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
4 февраля, среда 22:45 Ювентус 0:0
(4:3)п		 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
9 тур
27 октября, суббота 22:30 Наполи 3:1 Ювентус
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 17 июня 2020, 22:16

    блюве судейке заслали ? или в перерыв ? так или иначе нужна левая пенька для пеналду !

    -1
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