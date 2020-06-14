«Спартак» и «Динамо» сегодня сыграют товарищеский матч

На сегодня, 14 июня, запланирована товарищеская встреча между «Спартаком» и «Динамо». Игра пройдет в закрытом режиме.

«Сегодня красно-белые сыграют с «Динамо». Все разрешения получены, но результата, составов и прочей информации на официальных ресурсах клубов ждать не стоит. Ибо – военная тайна.

Команды уже провели оба матча между собой в РПЛ, друг от друга скрывать нечего. Но... Есть что от других», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.