«Спартак» и «Динамо» сегодня сыграют товарищеский матч

На сегодня, 14 июня, запланирована товарищеская встреча между «Спартаком» и «Динамо». Игра пройдет в закрытом режиме.
«Сегодня красно-белые сыграют с «Динамо». Все разрешения получены, но результата, составов и прочей информации на официальных ресурсах клубов ждать не стоит. Ибо – военная тайна.
Команды уже провели оба матча между собой в РПЛ, друг от друга скрывать нечего. Но... Есть что от других», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
- «Динамо» идет в РПЛ шестым.
- «Спартак» занимает восьмое место.
- Турнир возобновится на следующей неделе.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.