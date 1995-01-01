Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    «Спартак» и «Динамо» сегодня сыграют товарищеский матч

    На сегодня, 14 июня, запланирована товарищеская встреча между «Спартаком» и «Динамо». Игра пройдет в закрытом режиме.

    «Сегодня красно-белые сыграют с «Динамо». Все разрешения получены, но результата, составов и прочей информации на официальных ресурсах клубов ждать не стоит. Ибо – военная тайна.

    Команды уже провели оба матча между собой в РПЛ, друг от друга скрывать нечего. Но... Есть что от других», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • «Динамо» идет в РПЛ шестым.
    • «Спартак» занимает восьмое место.
    • Турнир возобновится на следующей неделе.

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:13
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      uellen 3 минуты назад

      Заработок на ставках -> portal-bets.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      vsespartak01 51 минуту назад

      да степка!лихо работают твои орлы!а админы то помогают рейтингом?ты решил все же вывести всех из тени!молодец!а то минусуют минусуют ,а кто ?теперь ясно!главное ни одного коммента ,а в рейтинге плюс!да !молодцы!вот и результат почему алармобораты в плюсах!молодцы!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5344

      Литейный4 > vsespartak01 26 минут назад

      Шо вы от меня хочете? У меня совсем нет времени для помолчать! Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      БеZуМныЙ 1 час назад

      И за кого болеть, если это самые ненавистные клубы в чемпионате.? Но все таки лучше за ментов чем за это болеть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      После посмеемся, когда менты накормят атсайдеров свиней.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      vsespartak01 > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      ты был не пьян,просто ты на букву л!сам скажешь кто ты?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +237

      Узб@гоеный > vsespartak01 57 минут назад

      Узбагойся. Скоро свиньи опадут в Пердив. Факт!))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      vsespartak01 > Узб@гоеный 56 минут назад

      так!кто следующий?тарелка,чаек,грядкоторч!мне становится интересно и смешно!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      vsespartak01 > vsespartak01 54 минуты назад

      а где же мои друзья аларм и борат с пуделем?понимаю!не успеваешь?или они не успевают!ну тут вроде становится ясно,что ты не один тут гадишь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2843

      alarm 2 часа назад

      позор свинохрякам! (и сдсв-шникам заодно)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5344

      Литейный4 > alarm 2 часа назад

      Стыдно за этих. Гыгыгы

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      vsespartak01 > Литейный4 1 час назад

      мошенник-клон ты че здесь забыл?занимай иди с своими шконку!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5344

      Литейный4 > vsespartak01 1 час назад

      У Вас понос слов от запора мыслей! Гыгыгы

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      vsespartak01 > Литейный4 1 час назад

      мошенник должен сидеть в тюрьме!ты им и являешься!и не хами сопляк и трус ты!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      vsespartak01 > Литейный4 1 час назад

      твои минусы еще раз доказывают ты трус!мошенник и негодяй!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      vsespartak01 > vsespartak01 1 час назад

      так же как твои друзья!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5344

      Литейный4 > vsespartak01 49 минут назад

      Ой, а повтори еще раз! Я просто веду список самых глупых высказываний, хочу твое записать и указать, кто автор. Гыгыгы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77043
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru