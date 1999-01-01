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    Конте: «Очень доволен «Интером», мы заслужили выйти в финал Кубка Италии»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте оценил результат ответного матча 1/2 финала Кубка Италии против «Наполи» (1:1). По мнению специалиста, миланцы достойны выхода в финал.

    «Мы заслужили выход в финал по итогам двух встреч. Мне не в чем упрекнуть команду. Футбол был агрессивным. Исход матча решил вратарь Давид Оспина, совершивший несколько сейвов. В моменте с голом соперника мы не были сосредоточены. Это станет уроком.

    Такую же игру «Интера» хочу видеть впредь. Мы владели мячом 60 процентов времени, пробили больше по воротам. Я очень доволен «Интером», мы заслужили выйти в финал», – полагает Конте.

    Источник: Football Italia

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