Конте: «Очень доволен «Интером», мы заслужили выйти в финал Кубка Италии»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте оценил результат ответного матча 1/2 финала Кубка Италии против «Наполи» (1:1). По мнению специалиста, миланцы достойны выхода в финал.

«Мы заслужили выход в финал по итогам двух встреч. Мне не в чем упрекнуть команду. Футбол был агрессивным. Исход матча решил вратарь Давид Оспина, совершивший несколько сейвов. В моменте с голом соперника мы не были сосредоточены. Это станет уроком.

Такую же игру «Интера» хочу видеть впредь. Мы владели мячом 60 процентов времени, пробили больше по воротам. Я очень доволен «Интером», мы заслужили выйти в финал», – полагает Конте.