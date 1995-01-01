Хряки тоже поддержат своих зулусиков. Особенно, Де Зеува! панДЕМИя спортаковская- это дезеувщина!
Клубы АПЛ согласовали, что в первых 12 матчах после возобновления сезона они поддержат темнокожее население планеты. Вместо фамилий на майках футболистов будет размещен слоган Black Lives Matter («Жизни черных важны»).
До конца сезона на форме игроков будет присутствовать логотип этого движения и нашивка в знак благодарности врачам, борющимся с пандемией коронавируса.
- Перед матчами игроки будут вставать на колено в поддержку акции «Жизни черных важны».
- Сезон АПЛ возобновится 17 июня.
- В турнире с отрывом лидирует «Ливерпуль».