В первых 12 матчах АПЛ после возобновления у игроков на майках вместо фамилий будет слоган в поддержку темнокожих

Клубы АПЛ согласовали, что в первых 12 матчах после возобновления сезона они поддержат темнокожее население планеты. Вместо фамилий на майках футболистов будет размещен слоган Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

До конца сезона на форме игроков будет присутствовать логотип этого движения и нашивка в знак благодарности врачам, борющимся с пандемией коронавируса.