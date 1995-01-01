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    В первых 12 матчах АПЛ после возобновления у игроков на майках вместо фамилий будет слоган в поддержку темнокожих

    Клубы АПЛ согласовали, что в первых 12 матчах после возобновления сезона они поддержат темнокожее население планеты. Вместо фамилий на майках футболистов будет размещен слоган Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

    До конца сезона на форме игроков будет присутствовать логотип этого движения и нашивка в знак благодарности врачам, борющимся с пандемией коронавируса.

    • Перед матчами игроки будут вставать на колено в поддержку акции «Жизни черных важны».
    • Сезон АПЛ возобновится 17 июня.
    • В турнире с отрывом лидирует «Ливерпуль».

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +562

      Puddle 43 минуты назад

      Хряки тоже поддержат своих зулусиков. Особенно, Де Зеува! панДЕМИя спортаковская- это дезеувщина!

      0
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      Рейтинг: +1451

      Cleaner 1 час назад

      А почему не желтокожих? Почему не белокожих? Почему не краснокожих?!! Когда весь этот бред с ЧЕРНОКОЖИМИ закончится!

      0
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      Рейтинг: +1486

      Boeung777 1 час назад

      Проявление псевдоборьбы с расизмом ничто иное, как сам расизм. Задолбали уже, сами и разжигают.

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      Рейтинг: +1024

      spam2009 1 час назад

      Будет написано - спасите ****))

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