Гнабри пропустил матч с «Айнтрахтом» из-за травмы спины

Стала известна причина отсутствия вингера «Баварии» Сержа Гнабри в матче 1/2 финала Кубка Германии против «Айнтрахта» (2:1).

По словам главного тренера мюнхенской команды Ханса-Дитера Флика, 24-летний футболист на тренировке получил травму спину, из-за которой не мог даже нормально двигаться.

Участие Гнабри в субботней игре против менхенгладбахской «Боруссии» также находится под вопросом.

В текущем сезоне фланговый форвард провел за «Баварию» 38 матчей, забил 19 голов и сделал 13 ассистов.