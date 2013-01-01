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    Зинченко: «Меня подписывали в «Манчестер Сити» 58-м человеком, для аренды»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о сложностях нахождения в английском клубе.

    «Отсутствие практики? Здесь очень много матчей. Играть одной обоймой невозможно, всегда есть ротация. Люди и болельщики, которые могут что-то писать и критиковать, многого не понимают. Они не понимают, насколько сложно здесь находиться. С одной стороны, это кайф, ты находишься в одной из лучших команд в мире, но с другой – это очень сложно психологически.

    Тренировка здесь – это просто убийство. Люди здесь сражаются. Попасть в заявочные 18 – это победа. Марез провел несколько плохих тренировок и не попадал в заявку, хотя его купили за 60 миллионов. Все остальные были здоровыми, он просто не попадал по спортивным понятиям. Три дня плохо тренировался – не попал в заявку.

    Очень сложно, но ты никогда не должен давать слабинку. Ты всегда должен тренироваться, держать уровень и планку. Свое недовольство от этого ты можешь показывать кому-то дома, жене.

    Вышел на поле – отработал, отпахал и иди дальше обижайся. Нужно терпеть и ждать. Если ты считаешь, что должен играть, то просто терпи и паши. Никогда не сдавайся и все будет. Банальные фразы, но оно реально так и есть.

    Меня подписывали в «Сити» 58-м человеком, для аренды. Представляете, сколько голодных пацанов, которые хотят быть в этой команде. За красивые глазки сюда не возьмут. А если уже получил шанс, то ты должен им воспользоваться.

    У тебя нет права на ошибку. Требования здесь нереальные, а цели высокие. 1-2 ошибки могут дорогого стоить. Потом жди своего шанса несколько матчей», – сказал Зинченко.

    • Зинченко перешел в «Сити» из «Уфы».
    • Игрока отправляли в аренду в «ПСВ».
    • Всего за английский клуб Александр сыграл в 61 матче, забил два гола и сделал пять голевых передач.

    Источник: Ютуб-канал Александра Милевского

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4606

      JTherry 5 минут назад

      Зинченко приехал в АПЛ сражаться, боец, даже тренировки - сражение... приехал осуществить свою мечту и добился трофеев с МС

      1
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      Рейтинг: +1149

      acor94 2 часа назад

      Уж не в обиду, но два замечания.
      1. Никогда не срывается из-за работы на жену.
      2. Неужто ты был таким голодным пацаном в Уфе?

      -2
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      Рейтинг: +10123

      Cules2013 2 часа назад

      До сих пор удивляюсь, какой правильный менталитет у Зинченко. Давно таких в Европе не было из славян. Наверное, со времён Шевченко.

      3
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      Рейтинг: +496

      elessar arnor > Cules2013 1 час назад

      Тимощук

      0
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      Рейтинг: +496

      elessar arnor > Cules2013 1 час назад

      теперь Головин

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