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  • Зинченко: «Меня подписывали в «Манчестер Сити» 58-м человеком, для аренды»

Зинченко: «Меня подписывали в «Манчестер Сити» 58-м человеком, для аренды»

5 июня 2020, 09:06
6

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о сложностях нахождения в английском клубе.

«Отсутствие практики? Здесь очень много матчей. Играть одной обоймой невозможно, всегда есть ротация. Люди и болельщики, которые могут что-то писать и критиковать, многого не понимают. Они не понимают, насколько сложно здесь находиться. С одной стороны, это кайф, ты находишься в одной из лучших команд в мире, но с другой – это очень сложно психологически.

Тренировка здесь – это просто убийство. Люди здесь сражаются. Попасть в заявочные 18 – это победа. Марез провел несколько плохих тренировок и не попадал в заявку, хотя его купили за 60 миллионов. Все остальные были здоровыми, он просто не попадал по спортивным понятиям. Три дня плохо тренировался – не попал в заявку.

Очень сложно, но ты никогда не должен давать слабинку. Ты всегда должен тренироваться, держать уровень и планку. Свое недовольство от этого ты можешь показывать кому-то дома, жене.

Вышел на поле – отработал, отпахал и иди дальше обижайся. Нужно терпеть и ждать. Если ты считаешь, что должен играть, то просто терпи и паши. Никогда не сдавайся и все будет. Банальные фразы, но оно реально так и есть.

Меня подписывали в «Сити» 58-м человеком, для аренды. Представляете, сколько голодных пацанов, которые хотят быть в этой команде. За красивые глазки сюда не возьмут. А если уже получил шанс, то ты должен им воспользоваться.

У тебя нет права на ошибку. Требования здесь нереальные, а цели высокие. 1-2 ошибки могут дорогого стоить. Потом жди своего шанса несколько матчей», – сказал Зинченко.

  • Зинченко перешел в «Сити» из «Уфы».
  • Игрока отправляли в аренду в «ПСВ».
  • Всего за английский клуб Александр сыграл в 61 матче, забил два гола и сделал пять голевых передач.

Источник: Ютуб-канал Александра Милевского
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (6)
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Cules2013
1591337836
До сих пор удивляюсь, какой правильный менталитет у Зинченко. Давно таких в Европе не было из славян. Наверное, со времён Шевченко.
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acor94
1591338447
Уж не в обиду, но два замечания. 1. Никогда не срывается из-за работы на жену. 2. Неужто ты был таким голодным пацаном в Уфе?
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JTherry
1591347457
Зинченко приехал в АПЛ сражаться, боец, даже тренировки - сражение... приехал осуществить свою мечту и добился трофеев с МС
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sergeyshubin
1591349420
Зинченко и Головин это новые звездочки, главное чтоб все у них сложилось!!!! Миранчукам надо этим летом валить из локо
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Йост
1591352962
Он - не талант, от сюда и пашет как вол, чтобы пробиться. По другому ему ничего не светит.
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zigbert
1591471658
Настойчивость хорошее качество. Это и помогло Зинченко закрепиться в Ман Сити.
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