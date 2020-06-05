Зинченко: «Меня подписывали в «Манчестер Сити» 58-м человеком, для аренды»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о сложностях нахождения в английском клубе.

«Отсутствие практики? Здесь очень много матчей. Играть одной обоймой невозможно, всегда есть ротация. Люди и болельщики, которые могут что-то писать и критиковать, многого не понимают. Они не понимают, насколько сложно здесь находиться. С одной стороны, это кайф, ты находишься в одной из лучших команд в мире, но с другой – это очень сложно психологически.

Тренировка здесь – это просто убийство. Люди здесь сражаются. Попасть в заявочные 18 – это победа. Марез провел несколько плохих тренировок и не попадал в заявку, хотя его купили за 60 миллионов. Все остальные были здоровыми, он просто не попадал по спортивным понятиям. Три дня плохо тренировался – не попал в заявку.

Очень сложно, но ты никогда не должен давать слабинку. Ты всегда должен тренироваться, держать уровень и планку. Свое недовольство от этого ты можешь показывать кому-то дома, жене.

Вышел на поле – отработал, отпахал и иди дальше обижайся. Нужно терпеть и ждать. Если ты считаешь, что должен играть, то просто терпи и паши. Никогда не сдавайся и все будет. Банальные фразы, но оно реально так и есть.

Меня подписывали в «Сити» 58-м человеком, для аренды. Представляете, сколько голодных пацанов, которые хотят быть в этой команде. За красивые глазки сюда не возьмут. А если уже получил шанс, то ты должен им воспользоваться.

У тебя нет права на ошибку. Требования здесь нереальные, а цели высокие. 1-2 ошибки могут дорогого стоить. Потом жди своего шанса несколько матчей», – сказал Зинченко.