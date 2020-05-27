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    Клубы АПЛ единогласно поддержали возобновление контактных тренировок

    В среду состоялось голосование о возобновлении контактных тренировок в клубах АПЛ.

    Все клубы единогласно проголосовали за контактные тренировки, что должно стать еще одним шагом к возобновлению сезона. Теперь игроки смогут тренироваться в группах, при этом любые ненужные тесные контакты должны быть сведены к минимуму.

    Игроки и персонал клубов будут проходить тестирование на коронавирус два раза в неделю.

    • АПЛ может возобновиться в июне.
    • Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль».

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    27.05.2020 16:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      Puddle 21 час назад

      У хрюков и так постоянные контактные тренировки в тарасоффской сауне во главе с их главным плейбоймейкером Деми Де Зеувым! ЫЫЫЫЫ

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