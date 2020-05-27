Клубы АПЛ единогласно поддержали возобновление контактных тренировок

У хрюков и так постоянные контактные тренировки в тарасоффской сауне во главе с их главным плейбоймейкером Деми Де Зеувым! ЫЫЫЫЫ
В среду состоялось голосование о возобновлении контактных тренировок в клубах АПЛ.
Все клубы единогласно проголосовали за контактные тренировки, что должно стать еще одним шагом к возобновлению сезона. Теперь игроки смогут тренироваться в группах, при этом любые ненужные тесные контакты должны быть сведены к минимуму.
Игроки и персонал клубов будут проходить тестирование на коронавирус два раза в неделю.
- АПЛ может возобновиться в июне.
- Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль».