Мбаппе: «Зидан и Роналду в детстве были моими кумирами»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о любимых игроках детства.
«В детстве у меня было два кумира. Первым был Зинедин Зидан – за все его достижения в составе сборной Франции.
Второй – Роналду. Он так много всего выиграл и сейчас продолжает оставаться победителем, несмотря на все свои успехи.
Оба оставили свой след в истории футбола. Я тоже хочу написать свою главу в этой книге», – рассказал француз.
- В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 30 голов и сделал 17 ассистов.
- Купить француза хочет «Реал».
Источник: Daily Mirror