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    Мбаппе: «Зидан и Роналду в детстве были моими кумирами»

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о любимых игроках детства.

    «В детстве у меня было два кумира. Первым был Зинедин Зидан – за все его достижения в составе сборной Франции.

    Второй – Роналду. Он так много всего выиграл и сейчас продолжает оставаться победителем, несмотря на все свои успехи.

    Оба оставили свой след в истории футбола. Я тоже хочу написать свою главу в этой книге», – рассказал француз.

    • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 30 голов и сделал 17 ассистов.
    • Купить француза хочет «Реал».

    Источник: Daily Mirror

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    27.05.2020 10:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +118

      Puddle 21 час назад

      Кумиром Джаника Ананидзе всегда был Деми Де Хрюев!

      0
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      Рейтинг: +57

      Maga Ingush 23 часа назад

      Серьезно, мбапе было 2-3 годика когда рон уже играл на топ уровне))) прикольно

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