Мбаппе: «Зидан и Роналду в детстве были моими кумирами»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о любимых игроках детства.

«В детстве у меня было два кумира. Первым был Зинедин Зидан – за все его достижения в составе сборной Франции.

Второй – Роналду. Он так много всего выиграл и сейчас продолжает оставаться победителем, несмотря на все свои успехи.

Оба оставили свой след в истории футбола. Я тоже хочу написать свою главу в этой книге», – рассказал француз.