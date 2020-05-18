Бундеслига. «Байер» в гостях разгромил «Вердер» благодаря дублю Хаверца

В матче 26-го тура Бундеслиги «Байер» одержал выездную победу над «Вердером» со счетом 4:1.
Дублем в составе леверкузенской команды отличился Кай Хаверц, также забивали Митчелл Вайзер и Керем Демирбай. У бременцев единственный гол в активе Теодора Гебре Селасси.
Набрав три очка, «Байер» вплотную приблизился к идущему на четвертом месте «РБ Лейпциг». «Вердер» остался на предпоследней 17-й строчке.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур
Голы: 0:1 – Хаверц, 28; 1:1 – Селасси, 30; 1:2 – Хаверц, 33; 1:3 – Вайзер, 61; 1:4 – Демирбай, 78.
Источник: «Бомбардир»