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    Бундеслига. «Байер» в гостях разгромил «Вердер» благодаря дублю Хаверца

    В матче 26-го тура Бундеслиги «Байер» одержал выездную победу над «Вердером» со счетом 4:1.

    Дублем в составе леверкузенской команды отличился Кай Хаверц, также забивали Митчелл Вайзер и Керем Демирбай. У бременцев единственный гол в активе Теодора Гебре Селасси.

    Набрав три очка, «Байер» вплотную приблизился к идущему на четвертом месте «РБ Лейпциг». «Вердер» остался на предпоследней 17-й строчке.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

    Вердер – Байер – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Хаверц, 28; 1:1 – Селасси, 30; 1:2 – Хаверц, 33; 1:3 – Вайзер, 61; 1:4 – Демирбай, 78.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    18.05.2020 23:26
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