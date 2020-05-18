Бундеслига. «Байер» в гостях разгромил «Вердер» благодаря дублю Хаверца

В матче 26-го тура Бундеслиги «Байер» одержал выездную победу над «Вердером» со счетом 4:1.

Дублем в составе леверкузенской команды отличился Кай Хаверц, также забивали Митчелл Вайзер и Керем Демирбай. У бременцев единственный гол в активе Теодора Гебре Селасси.

Набрав три очка, «Байер» вплотную приблизился к идущему на четвертом месте «РБ Лейпциг». «Вердер» остался на предпоследней 17-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

Вердер – Байер – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Хаверц, 28; 1:1 – Селасси, 30; 1:2 – Хаверц, 33; 1:3 – Вайзер, 61; 1:4 – Демирбай, 78.

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