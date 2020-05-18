Журналист Фальк: «Ливерпуль» претендовал на Сане. Немец отказал из уважения к фанатам «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» хотел купить вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане, сообщает глава футбольного отдела издания Sport Bild Кристиан Фальк.

По его информации, футболисту поступило предложение от мерсисайдского клуба, однако он не стал его рассматривать из уважения к фанатам своей нынешней команды.

Единственный вариант продолжения карьеры, который рассматривает немец, – это переход в «Баварию».