Директор АПЛ: «Игроки смогут продлить истекающие 30 июня контракты до конца сезона»

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс подтвердил, что лига договорились с клубами о том, что игроки могут продлить истекающие контракты до официального завершения сезона.
«Мы делаем все возможное, чтобы клубы завершили сезон в тех же составах, что и до приостановки чемпионата.
Есть договоренность, что игроки смогут продлить истекающие 30 июня контракты до завершения сезона, но для этого нужно взаимное согласие сторон. Решение о продлении должно быть согласовано не позднее 23 июня», – заявил директор АПЛ.
- Чемпионат Англии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
- Турнир может возобновиться 12 или 13 июня.
Источник: The Independent