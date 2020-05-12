Директор АПЛ: «Игроки смогут продлить истекающие 30 июня контракты до конца сезона»

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс подтвердил, что лига договорились с клубами о том, что игроки могут продлить истекающие контракты до официального завершения сезона.

«Мы делаем все возможное, чтобы клубы завершили сезон в тех же составах, что и до приостановки чемпионата.

Есть договоренность, что игроки смогут продлить истекающие 30 июня контракты до завершения сезона, но для этого нужно взаимное согласие сторон. Решение о продлении должно быть согласовано не позднее 23 июня», – заявил директор АПЛ.