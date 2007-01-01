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    Директор АПЛ: «Игроки смогут продлить истекающие 30 июня контракты до конца сезона»

    Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс подтвердил, что лига договорились с клубами о том, что игроки могут продлить истекающие контракты до официального завершения сезона.

    «Мы делаем все возможное, чтобы клубы завершили сезон в тех же составах, что и до приостановки чемпионата.

    Есть договоренность, что игроки смогут продлить истекающие 30 июня контракты до завершения сезона, но для этого нужно взаимное согласие сторон. Решение о продлении должно быть согласовано не позднее 23 июня», – заявил директор АПЛ.

    • Чемпионат Англии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
    • Турнир может возобновиться 12 или 13 июня.

    Источник: The Independent

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    Сегодня, 08:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1345

      Genz 1 час назад

      Это идиотское условие. Если игрок не нужен,то клуб не будет с ним договариваться. А если нужен клубу,игроку на пол года не нужно продление. Он хочет полноценный контракт на несколько лет

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