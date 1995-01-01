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    «Милан» претендует на Кьезу и Миленковича

    «Милан» заинтересован в двух игроках «Фиорентины», сообщает журналист Николо Скира.

    По его данным, миланцы запрашивали информацию по вингеру Федерико Кьезе и защитнику Николе Миленковичу.

    «Фиорентина» оценивает Кьезу в 70 миллионов евро. Зарплата игрока в случае трансфера составит 5 миллионов в год.

    Кроме того, флорентийский клуб хочет подписать хавбека «Милана» Лукаса Пакету и готов включить в сделку по бразильцу защитника Поля Лиролу.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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