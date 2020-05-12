«Милан» претендует на Кьезу и Миленковича

«Милан» заинтересован в двух игроках «Фиорентины», сообщает журналист Николо Скира.
По его данным, миланцы запрашивали информацию по вингеру Федерико Кьезе и защитнику Николе Миленковичу.
«Фиорентина» оценивает Кьезу в 70 миллионов евро. Зарплата игрока в случае трансфера составит 5 миллионов в год.
Кроме того, флорентийский клуб хочет подписать хавбека «Милана» Лукаса Пакету и готов включить в сделку по бразильцу защитника Поля Лиролу.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.