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  • Чеферин: «Пока футбол не вернется, люди не будут чувствовать себя спокойно»

Чеферин: «Пока футбол не вернется, люди не будут чувствовать себя спокойно»

5 мая 2020, 08:58
4

Президент УЕФА Александер Чеферин надеется, что футбол скора вернется.

«Человечество победит коронавирус. Мы увидели, насколько наш мир уязвим, если такая ситуация сумела полностью дестабилизировать его.

Футбол обладает позитивными свойствами. Пока футбол не вернется, люди не будут чувствовать себя спокойно. Футбол уже проходил через войны и эпидемии в прошлом.

Мы хотели бы, чтобы футбол вернулся как можно скорее, но, прежде всего, это зависит от решений государственных органов. При соблюдении всех медицинских требований матчи без зрителей могут вернуться сравнительно скоро.

Тут все решает не спорт, а политика», – заявил Чеферин.

  • По последним данным, в мире зафиксировано более 3,58 миллиона случаев заболеваний коронавирусом.
  • 1,16 миллиона человек выздоровела.
  • 251 тысяча случаев закончилась летальным исходом.

Источник: Football Italia
Чеферин Александер
Комментарии (4)
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Cules2013
1588660061
чушь полная люди будут чувствовать себя спокойно, когда схлынет уровень смертей и люди выйдут на работу, независимо от того, раньше или позже этого разрешат футбол.
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DOCTOR PENALTY
1588677010
Все с нетерпением ждём возвращения футбола. Он - одно из немногих, во что пока ещё хочется верить. *****
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Chernyi Lis
1588691720
отчего такие выводы что для человечества футбол является позитивным? столько драк убийств международных неприязни отбирание у народа деньги... что бы вы 90 мин.какой то работы скажем так могли вних ваще не нуждаться..по беднейте немножко хоть!
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zigbert
1588706138
Хотелось бы увидеть футбол в живую а не все эти многочисленные записи.
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