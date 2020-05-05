Чеферин: «Пока футбол не вернется, люди не будут чувствовать себя спокойно»

Президент УЕФА Александер Чеферин надеется, что футбол скора вернется.

«Человечество победит коронавирус. Мы увидели, насколько наш мир уязвим, если такая ситуация сумела полностью дестабилизировать его.

Футбол обладает позитивными свойствами. Пока футбол не вернется, люди не будут чувствовать себя спокойно. Футбол уже проходил через войны и эпидемии в прошлом.

Мы хотели бы, чтобы футбол вернулся как можно скорее, но, прежде всего, это зависит от решений государственных органов. При соблюдении всех медицинских требований матчи без зрителей могут вернуться сравнительно скоро.

Тут все решает не спорт, а политика», – заявил Чеферин.