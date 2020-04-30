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    La Gazzetta dello Sport: «Милан» предложит Доннарумме новый контракт с меньшей зарплатой, но бонусом за ЛЧ

    «Милан» хочет сохранить в составе своего воспитанника Джанлуиджи Доннарумму, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, клуб готовит новый контракт для 21-летнего вратаря. По его условиям, зарплата футболиста уменьшится, но в случае попадания команды в Лигу чемпионов итальянскому голкиперу будет полагаться бонус.

    Сейчас Доннарумма зарабатывает 6 миллионов евро за сезон после уплаты налогов и он настаивает на сохранении текущего оклада.

    Стороны ведут переговоры о продлении соглашения на один год – с 2021-го по 2022-й.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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