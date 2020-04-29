Орлов: «Не советовал бы Азмуну ехать в «Наполи», там антисанитарный город»

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему нападающему «Зенита» Сердару Азмуну нужно отказаться от трансфера в «Наполи».

«Пишут, что «Наполи» очень заинтересован в услугах Азмуна. У Сердара контракт до 2022 года, и это будет футбольно-политическая история. Будут решать «Зенит», игрок и «Наполи».

Но не советовал бы ехать в «Наполи», там антисанитарный город. Владелец клуба Де Лаурентис – очень богатый человек и неофициальный король Неаполя. Если присмотреться, в команде какая-то дерганая атмосфера, уходы игроков.

Помните трансфер Игуаина? По качествам Азмун подходит итальянцам – у него есть скоростной рывок, удар, голы. Такой игрок нужен «Наполи».

«Зенит», конечно, выкатит ценник. Сейчас самое время продавать, если думать о бизнесе. Можно заработать миллионов 25, и «Наполи» может согласиться», – заявил Орлов.