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  • Орлов: «Не советовал бы Азмуну ехать в «Наполи», там антисанитарный город»

Орлов: «Не советовал бы Азмуну ехать в «Наполи», там антисанитарный город»

29 апреля 2020, 09:26
7

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему нападающему «Зенита» Сердару Азмуну нужно отказаться от трансфера в «Наполи».

«Пишут, что «Наполи» очень заинтересован в услугах Азмуна. У Сердара контракт до 2022 года, и это будет футбольно-политическая история. Будут решать «Зенит», игрок и «Наполи».

Но не советовал бы ехать в «Наполи», там антисанитарный город. Владелец клуба Де Лаурентис – очень богатый человек и неофициальный король Неаполя. Если присмотреться, в команде какая-то дерганая атмосфера, уходы игроков.

Помните трансфер Игуаина? По качествам Азмун подходит итальянцам – у него есть скоростной рывок, удар, голы. Такой игрок нужен «Наполи».

«Зенит», конечно, выкатит ценник. Сейчас самое время продавать, если думать о бизнесе. Можно заработать миллионов 25, и «Наполи» может согласиться», – заявил Орлов.

  • «Наполи» готов подписать с Азмуном пятилетний контракт.
  • 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
  • В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Зенит Наполи Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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paracetamol
1588141961
Да ладно, в Иране, можно подумать, санитария. Попадет в привычную обстановку.
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vladimir-7
1588142482
Гена Орлов зассал, что Зенит покатится вниз без С.Азмуна. Вот сами и увидите, что из себя представляет деревянный.
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Давид59
1588142516
А ещё там Везувий в двух шагах. Того и гляди оживёт. Тогда всем скоростные качества потребуются
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кто там
1588146515
мда. ну это генка орлов, другого от него ждать не стоит.
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subbotaspartak
1588162583
Птицы загадили?
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New Life
1588167185
Антисанитария для бомжей - привычная обстановка. Орлов больше беспокоится не об Азмуне, а о зюбе - кто-то должен за дерево бегать, а то совсем без рикошетов жить придется.
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Hektor 84
1588234544
А в Питере прям всё хорошо? В наполи хоть в норм футбол поиграет хорошими футболистами. А заразу всё равно победят.
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