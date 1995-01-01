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    Орлов: «Не советовал бы Азмуну ехать в «Наполи», там антисанитарный город»

    Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему нападающему «Зенита» Сердару Азмуну нужно отказаться от трансфера в «Наполи».

    «Пишут, что «Наполи» очень заинтересован в услугах Азмуна. У Сердара контракт до 2022 года, и это будет футбольно-политическая история. Будут решать «Зенит», игрок и «Наполи».

    Но не советовал бы ехать в «Наполи», там антисанитарный город. Владелец клуба Де Лаурентис – очень богатый человек и неофициальный король Неаполя. Если присмотреться, в команде какая-то дерганая атмосфера, уходы игроков.

    Помните трансфер Игуаина? По качествам Азмун подходит итальянцам – у него есть скоростной рывок, удар, голы. Такой игрок нужен «Наполи».

    «Зенит», конечно, выкатит ценник. Сейчас самое время продавать, если думать о бизнесе. Можно заработать миллионов 25, и «Наполи» может согласиться», – заявил Орлов.

    • «Наполи» готов подписать с Азмуном пятилетний контракт.
    • 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
    • В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии6
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      Рейтинг: +607

      кто там 44 минуты назад

      мда. ну это генка орлов, другого от него ждать не стоит.

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      Рейтинг: +2308

      alarm 1 час назад

      вряд ли там валяются в грязи и хрюкают, как в тарасофке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3748

      Alekxei Z. 1 час назад

      Чисто " бомжовский" совет.
      Серия А, один из лидеров.
      Орлов стареет походу.

      0
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      Рейтинг: +2834

      Давид59 1 час назад

      А ещё там Везувий в двух шагах. Того и гляди оживёт. Тогда всем скоростные качества потребуются

      0
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      Рейтинг: +10889

      vladimir-7 1 час назад

      Гена Орлов зассал, что Зенит покатится вниз без С.Азмуна. Вот сами и
      увидите, что из себя представляет деревянный.

      1
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      Рейтинг: +5569

      paracetamol 1 час назад

      Да ладно, в Иране, можно подумать, санитария. Попадет в привычную обстановку.

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