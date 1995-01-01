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    Sport.es: «Барселона» не будет заставлять игроков возвращаться на поле. Клуб может отказаться от участия в матчах Примеры

    В «Барселоне» считают, что эпидемиологическая ситуация в Испании по-прежнему представляет опасность.

    В связи с этим, как сообщает Sport.es, клуб оставляет за собой право отказаться от участия в матчах Примеры в случае возобновления сезона.

    Футболистов каталонской команды не намерены принуждать играть, если они не будут чувствовать себя в безопасности на фоне пандемии коронавируса.

    По информации источника, позицию «Барсы» готовы поддержать еще шесть клубов высшего дивизиона.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2386

      solodealer 58 минут назад

      Ну, наконец-то...ПЕРВАЯ ВМНЯЕМАЯ РЕПЛИКА ОТ СПОРТКЛУБА!
      НЕ идеализирую Барсу за её длительную преверженность тактике "мессианства"))) Но, естественно, прекрасно понимаю её уровень (сам - бывщий футболист).... Но искпенне рад, что они первыми что-то ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВАЖНОЕ заявили... КАКОЙ НАХРЕН ФУТБОЛ???
      При чём здесь "убытки"??? Особенно мерзопаскостны причитания "о потерях" функционеров РПЛ - ЛИГИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПОЛНЫМ ПАРАЗИТОМ!

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      Рейтинг: +10303

      Garrincha58 1 час назад

      самое время создать отдельную лигу в Каталонии и играть там самим с собой или с Атлетиком

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