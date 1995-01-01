Sport.es: «Барселона» не будет заставлять игроков возвращаться на поле. Клуб может отказаться от участия в матчах Примеры

В «Барселоне» считают, что эпидемиологическая ситуация в Испании по-прежнему представляет опасность.

В связи с этим, как сообщает Sport.es, клуб оставляет за собой право отказаться от участия в матчах Примеры в случае возобновления сезона.

Футболистов каталонской команды не намерены принуждать играть, если они не будут чувствовать себя в безопасности на фоне пандемии коронавируса.

По информации источника, позицию «Барсы» готовы поддержать еще шесть клубов высшего дивизиона.