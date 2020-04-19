Нойер недоволен поведением «Баварии»: «Слишком много информации утекло в прессу»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, как обстоят дела с продлением трудового контракта.
«Мы всегда находили общий язык с руководством, но сейчас слишком много информации утекло в прессу. При этом я вижу, что многое из этого – ложь. Я не могу спокойно относиться к обсуждению своего контракта. Меня это раздражает.
Конечно, пятилетнее соглашение – утопия. Мне 34 года, и я не знаю, что будет через пару лет. С другой стороны, для меня всегда было важно одно – это доверие», – цитирует немецкого голкипера Bild.
- Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
- За это время он провел 373 матча и выиграл 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.
- Ранее сообщалось, что он может перейти в «Ювентус».
Источник: Bild