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    Нойер недоволен поведением «Баварии»: «Слишком много информации утекло в прессу»

    Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, как обстоят дела с продлением трудового контракта.

    «Мы всегда находили общий язык с руководством, но сейчас слишком много информации утекло в прессу. При этом я вижу, что многое из этого – ложь. Я не могу спокойно относиться к обсуждению своего контракта. Меня это раздражает.

    Конечно, пятилетнее соглашение – утопия. Мне 34 года, и я не знаю, что будет через пару лет. С другой стороны, для меня всегда было важно одно – это доверие», – цитирует немецкого голкипера Bild.

    • Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
    • За это время он провел 373 матча и выиграл 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.
    • Ранее сообщалось, что он может перейти в «Ювентус».

    Источник: Bild

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