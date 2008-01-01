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    Хакими может остаться в «Боруссии»

    Будущее флангового защитника Ашрафа Хакими остается неопределенным, сообщает Bild.

    Летом истекает срок аренды футболиста в «Боруссии», однако, по информации источника, он может остаться в дортмундской команде.

    Дело в том, что немецкий клуб хочет сохранить 21-летнего фулбека, а главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на него в качестве игрока основного состава.

    • Хакими выступает за «Боруссию» с лета 2018 года.
    • За полтора сезона марокканец забил 10 голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
    • Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Bild

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