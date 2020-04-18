Хакими может остаться в «Боруссии»

Будущее флангового защитника Ашрафа Хакими остается неопределенным, сообщает Bild.

Летом истекает срок аренды футболиста в «Боруссии», однако, по информации источника, он может остаться в дортмундской команде.

Дело в том, что немецкий клуб хочет сохранить 21-летнего фулбека, а главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на него в качестве игрока основного состава.