Хакими может остаться в «Боруссии»

Будущее флангового защитника Ашрафа Хакими остается неопределенным, сообщает Bild.
Летом истекает срок аренды футболиста в «Боруссии», однако, по информации источника, он может остаться в дортмундской команде.
Дело в том, что немецкий клуб хочет сохранить 21-летнего фулбека, а главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на него в качестве игрока основного состава.
- Хакими выступает за «Боруссию» с лета 2018 года.
- За полтора сезона марокканец забил 10 голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
- Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Bild