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    Бензема: «Готов завершить карьеру в «Лионе»

    Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема поделился планами на будущее.

    В честности, французский нападающий подчеркнул, что рассматривает вариант с возвращением в «Лион», чтобы завершить карьеру в этой команде.

    «Впрочем, сейчас я не думаю об этом, потому что играю в лучшем клубе мира.

    Конечно, я слежу за «Лионом». У этой команды есть одна характерная черта – они могут выигрывать у слабого соперника, но в конечном итоге терпят поражение. Это меня раздражает. Думаю, все дело в концентрации», – сказал Бензема, чьи слова приводит Goal со ссылкой на OL TV.

    • Француз – воспитанник «Лиона». Он выступал за первый состав с 2005 по 2009 год.
    • В его активе 148 матчей, 66 голов и 26 голевых передач.
    • В 2009 году форвард был продан в «Реал» за 35 млн евро.

    Источник: Goal

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