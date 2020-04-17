Бензема: «Готов завершить карьеру в «Лионе»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема поделился планами на будущее.

В честности, французский нападающий подчеркнул, что рассматривает вариант с возвращением в «Лион», чтобы завершить карьеру в этой команде.

«Впрочем, сейчас я не думаю об этом, потому что играю в лучшем клубе мира.

Конечно, я слежу за «Лионом». У этой команды есть одна характерная черта – они могут выигрывать у слабого соперника, но в конечном итоге терпят поражение. Это меня раздражает. Думаю, все дело в концентрации», – сказал Бензема, чьи слова приводит Goal со ссылкой на OL TV.