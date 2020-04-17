Бензема: «Готов завершить карьеру в «Лионе»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема поделился планами на будущее.
В честности, французский нападающий подчеркнул, что рассматривает вариант с возвращением в «Лион», чтобы завершить карьеру в этой команде.
«Впрочем, сейчас я не думаю об этом, потому что играю в лучшем клубе мира.
Конечно, я слежу за «Лионом». У этой команды есть одна характерная черта – они могут выигрывать у слабого соперника, но в конечном итоге терпят поражение. Это меня раздражает. Думаю, все дело в концентрации», – сказал Бензема, чьи слова приводит Goal со ссылкой на OL TV.
- Француз – воспитанник «Лиона». Он выступал за первый состав с 2005 по 2009 год.
- В его активе 148 матчей, 66 голов и 26 голевых передач.
- В 2009 году форвард был продан в «Реал» за 35 млн евро.
Источник: Goal