В Германии рассматривают вариант проведения матчей без зрителей в течение полутора лет

Немецкие ученые предложили проводить футбольные матчи в стране без зрителей в течение 18 месяцев. Сейчас вопрос обсуждается на уровне властей, информирует бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Бундеслига уже готовится возобновить сезон в мае без зрителей. Его приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.