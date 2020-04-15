В Германии рассматривают вариант проведения матчей без зрителей в течение полутора лет

Немецкие ученые предложили проводить футбольные матчи в стране без зрителей в течение 18 месяцев. Сейчас вопрос обсуждается на уровне властей, информирует бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
Бундеслига уже готовится возобновить сезон в мае без зрителей. Его приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
- «Бавария» уже возобновила тренировки.
- В «Байере» предложили перевести Бундеслигу на систему «весна-осень».
- В Бундеслиге лидирует «Бавария».
Источник: телеграм-канал Василия Конова