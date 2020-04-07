В «Байере» предложили перевести Бундеслигу на систему «весна-осень»

Здравый смысл в этом есть. Даже в Германии погодные условия в зимний период нельзя назвать идеальными.
Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро считает оптимальным ввиду пандемии коронавируса перевести чемпионат Германии на систему «весна-осень». В потенциальной реформе есть польза на перспективу, считает функционер.
«Чтобы сделать календарь менее трудным, доигрывать чемпионат можно до конца года. Закончить в октябре-ноябре и следующий сезон начать зимой-весной. Переход на такую систему поможет в 2022 году, когда чемпионат мира пройдет зимой», – сказал Карро Marca.
- Бундеслига может возобновиться в мае.
- «Бавария» уже возобновила тренировки.
- Евросезон приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.