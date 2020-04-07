Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    В «Байере» предложили перевести Бундеслигу на систему «весна-осень»

    Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро считает оптимальным ввиду пандемии коронавируса перевести чемпионат Германии на систему «весна-осень». В потенциальной реформе есть польза на перспективу, считает функционер.

    «Чтобы сделать календарь менее трудным, доигрывать чемпионат можно до конца года. Закончить в октябре-ноябре и следующий сезон начать зимой-весной. Переход на такую систему поможет в 2022 году, когда чемпионат мира пройдет зимой», – сказал Карро Marca.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2020 23:15
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75985

      zigbert 17 часов назад

      Здравый смысл в этом есть. Даже в Германии погодные условия в зимний период нельзя назвать идеальными.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1135

      житель СПб 8 апреля, 05:40

      То есть не только в России это интересно? Я все таки сторонник именно такой системы. Для нас она более естественна. А насчет еврокубков, готовности к ним (это ведь главный довод против!)... Плохому танцору известно что мешает. И без игровой практики можно отлично к матчам готовиться, можно турнирчик какой внутри России придумать, можно в конце концов зимой Кубок страны и кубки лиг (!?) играть... Не проблема! Видимо, в функционерах проблема!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2180

      nemolod > житель СПб 17 часов назад

      Кстати - Зенит и Цска выигрывали Кубок УЕФА как раз при системе весна-осень,а как перешли на европейский вариант-так с каждым годом результаты все хуже и хуже!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1135

      житель СПб > nemolod 12 часов назад

      Ну вот, отличное подтверждение!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2436

      Павелий 8 апреля, 03:39

      Да и вообще такой календарь логичнее!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75984
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru