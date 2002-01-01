«Бавария» завтра начнет тренироваться в ограниченных группах игроков

Я вот тоже не могу понять.
Протестировали команду, все здоровы, почему они не могут тренироваться ???
Вирус что в траве или в мячах ???
Можно подобрать упражнения и без контактов.
Всё лучше чем на диване, с пивом и бутербродами...
Руководство «Баварии» решило вывести команду с карантина. Завтра, 6 апреля, команда начнет тренироваться в ограниченных группах – по четыре-пять игроков, информирует Kicker.
После занятия футболисты не будут обедать вместе, а возьмут еду с собой домой, чтобы свести общение между собой к минимуму.
- Евросезон приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 64000 человек.
- «Бавария» лидирует в Бундеслиге.