«Бавария» завтра начнет тренироваться в ограниченных группах игроков

Руководство «Баварии» решило вывести команду с карантина. Завтра, 6 апреля, команда начнет тренироваться в ограниченных группах – по четыре-пять игроков, информирует Kicker.

После занятия футболисты не будут обедать вместе, а возьмут еду с собой домой, чтобы свести общение между собой к минимуму.