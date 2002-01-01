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    «Бавария» завтра начнет тренироваться в ограниченных группах игроков

    Руководство «Баварии» решило вывести команду с карантина. Завтра, 6 апреля, команда начнет тренироваться в ограниченных группах – по четыре-пять игроков, информирует Kicker.

    После занятия футболисты не будут обедать вместе, а возьмут еду с собой домой, чтобы свести общение между собой к минимуму.

    • Евросезон приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 64000 человек.
    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.

    Источник: Kicker

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3284

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Я вот тоже не могу понять.
      Протестировали команду, все здоровы, почему они не могут тренироваться ???
      Вирус что в траве или в мячах ???
      Можно подобрать упражнения и без контактов.
      Всё лучше чем на диване, с пивом и бутербродами...

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