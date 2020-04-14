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    Инфантино: «Не будем играть, пока сохраняется риск для здоровья людей»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино заверил, что возобновления турниров не произойдет до тех пор, пока не будет безопасно для всех. Аналогичную позицию ранее выражала АПЛ.

    «На первом месте остается здоровье. Пока будет сохраняться риск, играть не будем. Нужно ждать, чтобы увидеть развитие ситуации. Сейчас она слишком серьезная. Скажут, что играть возможно, – начнем. Мы не можем подвергать людей опасности», – сказал Инфантино L'Equipe.

    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 118000 человек.
    • Известно, что РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

    Источник: L'Equipe

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    14.04.2020 23:35
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