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    В Бразилии 22-летний футболист умер во время физиотерапии

    Футболист Тьяго Кортес, выступавший за «Гуарани» Баже, скончался в понедельник во время процедуры физиотерапии.

    В ходе сеанса, проходившего в местной клинике, 22-летнему игроку стало плохо, и он умер. Президент «Гуарани» Тато Морейра заявил, что смерть Кортеса, который пришeл в команду недавно, была внезапной.

    «Он был в команде не так долго, но было видно, что он отличный парень, усердно работающий на тренировках. Утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии», — цитирует Морейру Globoesporte.

    text

    Публикация от text (@guaranyrs) 13 Апр 2020 в 3:30 PDT

    Источник: Globoesporte

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1105

      DMитрий 2 минуты назад

      Варианта 2:
      1. Физиотерапия прикрытие
      2. Если действительно физиотерапия, то там работа с электричеством, тогда сердце.
      В лубом случае - про.б медосмотра, который скорее всего был формальностью. На месте родных, я бы засудил клуб по полной. Но скорее всего денежек у родственников на это дело нет и к сожалению сойдутся на какой-нибудь небольшой компенсации от клуба.

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