В Бразилии 22-летний футболист умер во время физиотерапии

Футболист Тьяго Кортес, выступавший за «Гуарани» Баже, скончался в понедельник во время процедуры физиотерапии.

В ходе сеанса, проходившего в местной клинике, 22-летнему игроку стало плохо, и он умер. Президент «Гуарани» Тато Морейра заявил, что смерть Кортеса, который пришeл в команду недавно, была внезапной.

«Он был в команде не так долго, но было видно, что он отличный парень, усердно работающий на тренировках. Утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии», — цитирует Морейру Globoesporte.