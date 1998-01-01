В Бразилии 22-летний футболист умер во время физиотерапии

Варианта 2:
1. Физиотерапия прикрытие
2. Если действительно физиотерапия, то там работа с электричеством, тогда сердце.
В лубом случае - про.б медосмотра, который скорее всего был формальностью. На месте родных, я бы засудил клуб по полной. Но скорее всего денежек у родственников на это дело нет и к сожалению сойдутся на какой-нибудь небольшой компенсации от клуба.
Футболист Тьяго Кортес, выступавший за «Гуарани» Баже, скончался в понедельник во время процедуры физиотерапии.
В ходе сеанса, проходившего в местной клинике, 22-летнему игроку стало плохо, и он умер. Президент «Гуарани» Тато Морейра заявил, что смерть Кортеса, который пришeл в команду недавно, была внезапной.
«Он был в команде не так долго, но было видно, что он отличный парень, усердно работающий на тренировках. Утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии», — цитирует Морейру Globoesporte.