Журналист Палмери: «Правительство планирует поручить Серии А проводить матчи без зрителей до января»

Корреспондент beIN Sports и CNN Танкреди Палмери рассказал о планах правительства Италии проводить матчи Серии А без зрителей вплоть до января. Окончательное решение пока не принято.

«По моей информации, правительство Италии планирует поручить лиге проведение матчей Серии А без зрителей до января 2021.

Пока что это лишь планы, никто не знает, как все будет на деле. Сейчас решение об этом пока не приятно. В правительстве прорабатывают этот сценарий и считают, что единственный вариант, при котором возобновление футбола в Италии возможно — проведение матчей без зрителей вплоть до января 2021 года.

Любое массовое скопление людей, которое сопровождает матчи в Италии или где-либо еще — большой риск. Поэтому при принятии того или иного решения правительство Италии и Серия А будут консультироваться с учеными, врачами и другими специалистами», – приводит слова Палмери инсайдер Иван Карпов.