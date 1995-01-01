Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Журналист Палмери: «Правительство планирует поручить Серии А проводить матчи без зрителей до января»

    Корреспондент beIN Sports и CNN Танкреди Палмери рассказал о планах правительства Италии проводить матчи Серии А без зрителей вплоть до января. Окончательное решение пока не принято.

    «По моей информации, правительство Италии планирует поручить лиге проведение матчей Серии А без зрителей до января 2021.

    Пока что это лишь планы, никто не знает, как все будет на деле. Сейчас решение об этом пока не приятно. В правительстве прорабатывают этот сценарий и считают, что единственный вариант, при котором возобновление футбола в Италии возможно — проведение матчей без зрителей вплоть до января 2021 года.

    Любое массовое скопление людей, которое сопровождает матчи в Италии или где-либо еще — большой риск. Поэтому при принятии того или иного решения правительство Италии и Серия А будут консультироваться с учеными, врачами и другими специалистами», – приводит слова Палмери инсайдер Иван Карпов.

    • Серию А рассчитывают возобновить в мае.
    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 108000 человек.
    • В Серии А лидирует «Ювентус».

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76057
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru