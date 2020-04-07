Фернандес — лучший игрок ЦСКА по итогам февраля и марта

Болельщики ЦСКА признали защитника Марио Фернандеса лучшим игроком месяца по итогам февраля и марта.

«По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Марио набрал 47 процентов голосов. Вторым стал Игорь Акинфеев (17%), третьим — Арнор Сигурдссон (8%). Всего в голосовании приняли участие 4299 человек», – сообщается на сайте клуба.