Канчельскис: «В Узбекистане все строго. Штраф за выход на улицу без маски – зарплата»

Главный тренер узбекистанского «Навбахора» Андрей Канчельскис рассказал о системе штрафов в Узбекистане в условиях пандемии коронавируса. По мнению специалиста, меры приняты строгие.

«Число заражeнных потихоньку растeт с каждым днeм, летальный исход зафиксирован пока один. Но тут всe строго. десять дней назад ввели штрафы за выход на улицу без маски – одна зарплата. Если нарушение повторяется, то штраф увеличивается в два раза. Поэтому мы сидим в карантине, пытаемся в домашних условиях поддерживать форму. Легионеры сидят на базе, выходят поиграть в теннисбол. Все ждут дальнейших решений по чемпионату, но новостей пока никаких, тишина. До 20 апреля в городе карантин. Если будут прибавляться заболевшие, то карантин будут продолжать.

На улицу выходить можно по надобности, но только в маске и перчатках. Здесь не спрашивают, куда идeшь и зачем, где твоe разрешение. Главное, чтобы в маске, остальное не важно. Народу на улице стало явно меньше. Выезд из города в область закрыт, с этим строго. Продуктов в магазине хватит, рынки открыты. В этом плане проблем нет. Ажиотажа и паники не было, как в России, гречку никто не закупал. Все ждут, что будет дальше», – сказал тренер Sport24.