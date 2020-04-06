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  • Канчельскис: «В Узбекистане все строго. Штраф за выход на улицу без маски – зарплата»

Канчельскис: «В Узбекистане все строго. Штраф за выход на улицу без маски – зарплата»

6 апреля 2020, 15:59
4

Главный тренер узбекистанского «Навбахора» Андрей Канчельскис рассказал о системе штрафов в Узбекистане в условиях пандемии коронавируса. По мнению специалиста, меры приняты строгие.

«Число заражeнных потихоньку растeт с каждым днeм, летальный исход зафиксирован пока один. Но тут всe строго. десять дней назад ввели штрафы за выход на улицу без маски – одна зарплата. Если нарушение повторяется, то штраф увеличивается в два раза. Поэтому мы сидим в карантине, пытаемся в домашних условиях поддерживать форму. Легионеры сидят на базе, выходят поиграть в теннисбол. Все ждут дальнейших решений по чемпионату, но новостей пока никаких, тишина. До 20 апреля в городе карантин. Если будут прибавляться заболевшие, то карантин будут продолжать.

На улицу выходить можно по надобности, но только в маске и перчатках. Здесь не спрашивают, куда идeшь и зачем, где твоe разрешение. Главное, чтобы в маске, остальное не важно. Народу на улице стало явно меньше. Выезд из города в область закрыт, с этим строго. Продуктов в магазине хватит, рынки открыты. В этом плане проблем нет. Ажиотажа и паники не было, как в России, гречку никто не закупал. Все ждут, что будет дальше», – сказал тренер Sport24.

  • Узбекистанский чемпионат проходит, несмотря на пандемию.
  • По всему миру от инфекции умерло более 69000 человек.
  • Канчельскис работает в Узбекистане с 2018 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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Давид59
1586182579
Всё логично! Если после выхода на улицу оштрафуют в размере месячной зарплаты, то уже и ходить никуда не надо! Денег уже нет!
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ArReal
1586184511
Ниче себе - штраф за выход зарплата? 500 рублей ? совсем озверели
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Граф2019
1586204318
а где твой ишак? и что ты там забыл? плять....
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