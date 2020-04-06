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    Канчельскис: «В Узбекистане все строго. Штраф за выход на улицу без маски – зарплата»

    Главный тренер узбекистанского «Навбахора» Андрей Канчельскис рассказал о системе штрафов в Узбекистане в условиях пандемии коронавируса. По мнению специалиста, меры приняты строгие.

    «Число заражeнных потихоньку растeт с каждым днeм, летальный исход зафиксирован пока один. Но тут всe строго. десять дней назад ввели штрафы за выход на улицу без маски – одна зарплата. Если нарушение повторяется, то штраф увеличивается в два раза. Поэтому мы сидим в карантине, пытаемся в домашних условиях поддерживать форму. Легионеры сидят на базе, выходят поиграть в теннисбол. Все ждут дальнейших решений по чемпионату, но новостей пока никаких, тишина. До 20 апреля в городе карантин. Если будут прибавляться заболевшие, то карантин будут продолжать.

    На улицу выходить можно по надобности, но только в маске и перчатках. Здесь не спрашивают, куда идeшь и зачем, где твоe разрешение. Главное, чтобы в маске, остальное не важно. Народу на улице стало явно меньше. Выезд из города в область закрыт, с этим строго. Продуктов в магазине хватит, рынки открыты. В этом плане проблем нет. Ажиотажа и паники не было, как в России, гречку никто не закупал. Все ждут, что будет дальше», – сказал тренер Sport24.

    • Узбекистанский чемпионат проходит, несмотря на пандемию.
    • По всему миру от инфекции умерло более 69000 человек.
    • Канчельскис работает в Узбекистане с 2018 года.

    Источник: Sport24

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    06.04.2020 15:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 6 апреля 2020, 23:18

      а где твой ишак? и что ты там забыл? плять....

      0
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 6 апреля 2020, 17:48

      Ниче себе - штраф за выход зарплата? 500 рублей ? совсем озверели

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      Рейтинг: +71

      Graceful 713 > AtticusFinch 6 апреля 2020, 22:30

      Когда это в рашке 200 баксов равнялись 500 рублям? Смищно то как от твоей щютейки

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      Рейтинг: +6255

      Давид59 6 апреля 2020, 17:16

      Всё логично! Если после выхода на улицу оштрафуют в размере месячной зарплаты, то уже и ходить никуда не надо! Денег уже нет!

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