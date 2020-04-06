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  • The Athletic: ФИФА объявит о бессрочном продлении сезона-2019/20 и изменит даты летнего трансферного окна

The Athletic: ФИФА объявит о бессрочном продлении сезона-2019/20 и изменит даты летнего трансферного окна

6 апреля 2020, 15:05

Руководство ФИФА вскоре объявит о бессрочном продлении футбольного сезона-2019/20. Это позволит каждой стране самостоятельно решать, когда завершить чемпионат, информирует The Athletic.

В ФИФА считают, что такое решение приведет к уменьшению досрочных завершений турниров. На такой шаг, в частности, ранее пошла Бельгия.

Также ФИФА изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продлить контракты игроков, истекающие 30 июня или ранее.

  • Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 69000 человек.
  • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

Источник: The Athletic
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