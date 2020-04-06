The Athletic: ФИФА объявит о бессрочном продлении сезона-2019/20 и изменит даты летнего трансферного окна

Руководство ФИФА вскоре объявит о бессрочном продлении футбольного сезона-2019/20. Это позволит каждой стране самостоятельно решать, когда завершить чемпионат, информирует The Athletic.

В ФИФА считают, что такое решение приведет к уменьшению досрочных завершений турниров. На такой шаг, в частности, ранее пошла Бельгия.

Также ФИФА изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продлить контракты игроков, истекающие 30 июня или ранее.