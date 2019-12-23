«Все утрясется, все пройдет. Уйдут печали и тревоги». «КАМАЗ» в стихотворной форме обратился к жителям России

Футболисты и тренерский штаб клуба ПФЛ «КАМАЗа» записали видеообращение в стране. Они зачитали стихотворение.

В нем игроки убеждают, что текущая ситуация с пандемией коронавируса закончится и жизнь вернется в привычное русло.