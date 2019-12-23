Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    «Все утрясется, все пройдет. Уйдут печали и тревоги». «КАМАЗ» в стихотворной форме обратился к жителям России

    Футболисты и тренерский штаб клуба ПФЛ «КАМАЗа» записали видеообращение в стране. Они зачитали стихотворение.

    В нем игроки убеждают, что текущая ситуация с пандемией коронавируса закончится и жизнь вернется в привычное русло.

    • «КАМАЗ» в зоне «Урал-Поволжье» идет четвертым.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 59000 человек.
    • Сезон в России приостановлен до лета.

    Источник: твиттер «КАМАЗа»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75942
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru