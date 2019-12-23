«Все утрясется, все пройдет. Уйдут печали и тревоги». «КАМАЗ» в стихотворной форме обратился к жителям России

Футболисты и тренерский штаб клуба ПФЛ «КАМАЗа» записали видеообращение в стране. Они зачитали стихотворение.
В нем игроки убеждают, что текущая ситуация с пандемией коронавируса закончится и жизнь вернется в привычное русло.
- «КАМАЗ» в зоне «Урал-Поволжье» идет четвертым.
- По всему миру от коронавируса умерло более 59000 человек.
- Сезон в России приостановлен до лета.
Позвольте жители страны...Минутка лирики от автозаводцев⠀#фккамаз #оставайсядома pic.twitter.com/hbSn99vS3A— ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) April 4, 2020