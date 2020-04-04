Marca: «Реал» продлил контракт с Хакими

«Реал» продлил соглашение с защитником Ашрафом Хакими. Об этом сообщает Marca.

Хакими с лета 2018 года выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

За полтора сезона игрок забил 10 голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.

Предыдущий контракт Хакими с клубом из Мадрида был рассчитан до лета 2022 года. «Реал» продлил договор еще на один год.

Ранее стало известно, что на 21-летнего футболиста претендуют «Челси» и «ПСЖ».

The Mirror: «Челси» хочет купить у «Реала» Хакими

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