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Marca: «Реал» продлил контракт с Хакими

4 апреля 2020, 15:28

«Реал» продлил соглашение с защитником Ашрафом Хакими. Об этом сообщает Marca.

  • Хакими с лета 2018 года выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».
  • За полтора сезона игрок забил 10 голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.

Предыдущий контракт Хакими с клубом из Мадрида был рассчитан до лета 2022 года. «Реал» продлил договор еще на один год.

Ранее стало известно, что на 21-летнего футболиста претендуют «Челси» и «ПСЖ».

The Mirror: «Челси» хочет купить у «Реала» Хакими

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Источник: Marca
Германия. Бундеслига Испания. Примера Боруссия Д Реал Хакими Ашраф
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