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    Marca: «Реал» продлил контракт с Хакими

    «Реал» продлил соглашение с защитником Ашрафом Хакими. Об этом сообщает Marca.

    • Хакими с лета 2018 года выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».
    • За полтора сезона игрок забил 10 голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.

    Предыдущий контракт Хакими с клубом из Мадрида был рассчитан до лета 2022 года. «Реал» продлил договор еще на один год.

    Ранее стало известно, что на 21-летнего футболиста претендуют «Челси» и «ПСЖ».

    The Mirror: «Челси» хочет купить у «Реала» Хакими

    AS: «ПСЖ» поборется за защитника «Реала» Хакими

    Источник: Marca

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