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    Де Брюйне: «Текущий сезон надо закончить, если это позволит без проблем сыграть следующий»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал приостановку сезона из-за пандемии коронавируса. Он считает, что его можно завершить досрочно.

    «Грустно, если такой хороший закончится раньше срока. Однако, если это позволит без проблем сыграть следующий сезон, это нужно сделать – завершить. Я знаю, что здесь вопрос больших денег», – сказал бельгиец HLN.

    • В АПЛ сказали, что сезон не возобновится, пока это не будет безопасно для всех.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 46000 человек.
    • «Манчестер Сити» в АПЛ идет вторым.

    Источник: HLN

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    02.04.2020 17:58
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