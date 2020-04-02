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  • Де Брюйне: «Текущий сезон надо закончить, если это позволит без проблем сыграть следующий»

Де Брюйне: «Текущий сезон надо закончить, если это позволит без проблем сыграть следующий»

2 апреля 2020, 17:58

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал приостановку сезона из-за пандемии коронавируса. Он считает, что его можно завершить досрочно.

«Грустно, если такой хороший закончится раньше срока. Однако, если это позволит без проблем сыграть следующий сезон, это нужно сделать – завершить. Я знаю, что здесь вопрос больших денег», – сказал бельгиец HLN.

  • В АПЛ сказали, что сезон не возобновится, пока это не будет безопасно для всех.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 46000 человек.
  • «Манчестер Сити» в АПЛ идет вторым.

Источник: HLN
Англия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Манчестер Сити Де Брюйне Кевин
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