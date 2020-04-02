Де Брюйне: «Текущий сезон надо закончить, если это позволит без проблем сыграть следующий»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал приостановку сезона из-за пандемии коронавируса. Он считает, что его можно завершить досрочно.

«Грустно, если такой хороший закончится раньше срока. Однако, если это позволит без проблем сыграть следующий сезон, это нужно сделать – завершить. Я знаю, что здесь вопрос больших денег», – сказал бельгиец HLN.