В Италии могут завершить сезон на нейтральных полях

Итальянская федерация футбола изучает варианты продолжения сезона в условиях пандемии коронавируса. Глава организации Габриэле Гравина сообщил, что оставшиеся матчи могут пройти на нейтральных полях.
Он считает проведение игр на нейтральных полях «не лучшим», но сейчас Федерация подбирает несколько городов, где эти матчи можно было бы провести в ближайшие месяцы.
- Подобный вариант рассматривает АПЛ.
- По всему миру от коронавируса умерло более 40000 человек.
- В Италии во время пандемии медицинские работники совершали суицид.
Источник: твиттер Станислава Минина