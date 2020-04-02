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В Италии могут завершить сезон на нейтральных полях

2 апреля 2020, 00:19
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Итальянская федерация футбола изучает варианты продолжения сезона в условиях пандемии коронавируса. Глава организации Габриэле Гравина сообщил, что оставшиеся матчи могут пройти на нейтральных полях.

Он считает проведение игр на нейтральных полях «не лучшим», но сейчас Федерация подбирает несколько городов, где эти матчи можно было бы провести в ближайшие месяцы.

  • Подобный вариант рассматривает АПЛ.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 40000 человек.
  • В Италии во время пандемии медицинские работники совершали суицид.

Источник: твиттер Станислава Минина
Италия. Серия А
Комментарии (4)
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vladimir-7
1585808668
Можно в России, предлагаем: Чита, Омск, Барнаул, Иркутск, Южно-Сахалинск, а 2-3 командам-лидерам, можно в Москве в Лужниках.
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Saracen Jr
1585836613
в беларуси???)))))))
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