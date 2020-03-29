«Если я могу помочь, то помогаю». Игрок системы «Динамо» К Рязанцев купил маски и раздал их киевлянам

Футболист киевского «Динамо»-U19 Евгений Рязанцев вышел на Севастопольскую площадь Киева и раздал 300 медицинских масок. Их игрок купил за свой счет.

«Давали маски пожилым людям, завезли маски в больницу. Не у всех, к сожалению, есть возможность их купить. Если я могу помочь, то делаю это. Если будет возможность, куплю еще масок и отвезу в детский дом», – сказал Рязанцев, чьи слова приводит FootballHub.