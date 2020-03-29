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  • «Если я могу помочь, то помогаю». Игрок системы «Динамо» К Рязанцев купил маски и раздал их киевлянам

«Если я могу помочь, то помогаю». Игрок системы «Динамо» К Рязанцев купил маски и раздал их киевлянам

29 марта 2020, 18:30

Футболист киевского «Динамо»-U19 Евгений Рязанцев вышел на Севастопольскую площадь Киева и раздал 300 медицинских масок. Их игрок купил за свой счет.

«Давали маски пожилым людям, завезли маски в больницу. Не у всех, к сожалению, есть возможность их купить. Если я могу помочь, то делаю это. Если будет возможность, куплю еще масок и отвезу в детский дом», – сказал Рязанцев, чьи слова приводит FootballHub.

  • Президент «Динамо» ранее обещал, что клуб поможет в борьбе с коронавирусом.
  • По всему миру от заболевания умерло более 30000 человек.
  • УПЛ приостановлена как минимум до апреля.

Источник: FootballHub
Украина. Премьер-лига Динамо К
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