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    «Если я могу помочь, то помогаю». Игрок системы «Динамо» К Рязанцев купил маски и раздал их киевлянам

    Футболист киевского «Динамо»-U19 Евгений Рязанцев вышел на Севастопольскую площадь Киева и раздал 300 медицинских масок. Их игрок купил за свой счет.

    «Давали маски пожилым людям, завезли маски в больницу. Не у всех, к сожалению, есть возможность их купить. Если я могу помочь, то делаю это. Если будет возможность, куплю еще масок и отвезу в детский дом», – сказал Рязанцев, чьи слова приводит FootballHub.

    • Президент «Динамо» ранее обещал, что клуб поможет в борьбе с коронавирусом.
    • По всему миру от заболевания умерло более 30000 человек.
    • УПЛ приостановлена как минимум до апреля.

    Источник: FootballHub

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    29.03.2020 18:30
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