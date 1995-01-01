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    Широков – о коронавирусе: «Наше правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе»

    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков спрогнозировал возобновление РПЛ после пандемии коронавируса.

    «Все будет хорошо, мы пандемию победим. Мне кажется, наше правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе.

    Пока не ясно, когда пройдет пик пандемии и люди перестанут заражаться. Может быть, мы возобновим РПЛ не в апреле, а в середине мая, например», – сказал бывший футболист.

    • В России зафиксировано более 400 случаев заболевания коронавирусом.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +38797

      portero 6 минут назад

      Широков стелет дорогу себе в депутаты.

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