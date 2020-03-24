Широков – о коронавирусе: «Наше правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков спрогнозировал возобновление РПЛ после пандемии коронавируса.
«Все будет хорошо, мы пандемию победим. Мне кажется, наше правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе.
Пока не ясно, когда пройдет пик пандемии и люди перестанут заражаться. Может быть, мы возобновим РПЛ не в апреле, а в середине мая, например», – сказал бывший футболист.
- В России зафиксировано более 400 случаев заболевания коронавирусом.
Источник: «Матч ТВ»