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  • Широков – о коронавирусе: «Наше правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе»

Широков – о коронавирусе: «Наше правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе»

24 марта 2020, 06:37
15

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков спрогнозировал возобновление РПЛ после пандемии коронавируса.

«Все будет хорошо, мы пандемию победим. Мне кажется, наше правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе.

Пока не ясно, когда пройдет пик пандемии и люди перестанут заражаться. Может быть, мы возобновим РПЛ не в апреле, а в середине мая, например», – сказал бывший футболист.

  • В России зафиксировано более 400 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (15)
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portero
1585024381
Широков стелет дорогу себе в депутаты.
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bset
1585026291
Еще в начале марта у Италии было зараженных, как у нас сейчас. К маю у нас как раз такие же масштабы пойдут. По поводу мер - в аэропорту все без масок работают, никого не проверяют. Какие меры? Где они? Еще и часть оборудования в Италию уехала. Сначала все на экспорт, а только потом, что останется, для своих.
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paracetamol
1585032130
Что-то ситуёвина с этим вирусом напоминает голливудские боевики типа "Миссия невыполнима" с Милицей Йовович. Их сотни. А нынешняя ситуёвина как будто написана по сценарию Холливуда.
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vladimir-7
1585033051
Р.Широков, широко шагаешь в ГД, штаны не порви.
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Axe111
1585043913
На депутатское место подлизывает
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фанат джигурды
1585045319
Пора в госдуру!!!
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Igreks
1585048520
дурачёк, ваше правительство приняло разве что меры, чтобы по сми давать, как всегда неправдивую инфо, дурить вас, говорить что алкоголь спасёт)))) в ютубе гляньте что ваш земеля рассказывает на своём канале kamikadzedead
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Черкизовский Кот
1585055220
Широков. Говорил "СИДИ ДОМА!" до того, как это стало мейнстримом.
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zigbert
1585063102
Тут нужны конкретные шаги. Декларировать у нас умеют.
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Hektor 84
1585080113
Еще один жополиз вылез
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