Широков – о коронавирусе: «Наше правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков спрогнозировал возобновление РПЛ после пандемии коронавируса.

«Все будет хорошо, мы пандемию победим. Мне кажется, наше правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе.

Пока не ясно, когда пройдет пик пандемии и люди перестанут заражаться. Может быть, мы возобновим РПЛ не в апреле, а в середине мая, например», – сказал бывший футболист.