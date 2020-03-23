Широков: «Вариант с плей-офф в РПЛ можно рассмотреть. Было бы намного интереснее, чем 18 команд»

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков считает, что РПЛ могла бы использовать опыт чемпионата Австралии.

«Качество футбола неплохое. Выбирать не приходится. В чемпионате Австралии неплохие футболисты выступают, сборная у них приличная. Почти всегда она выходит на чемпионаты мира.

В Австралии закрытая лига? Мы так сделать не можем. А вот вариант с плей-офф можно было бы рассмотреть. Было бы намного интереснее, чем 18 команд.

Из-за текущей ситуации с коронавирусом можно также рассмотреть вариант с игрой на закрытой территории. Если пандемия не доберется в Сочи или Краснодар, то там можно сыграть. Можно выезжать. Инфраструктура есть, но согласятся ли клубы», – сказал Широков.