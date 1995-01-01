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    Широков: «Вариант с плей-офф в РПЛ можно рассмотреть. Было бы намного интереснее, чем 18 команд»

    Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков считает, что РПЛ могла бы использовать опыт чемпионата Австралии.

    «Качество футбола неплохое. Выбирать не приходится. В чемпионате Австралии неплохие футболисты выступают, сборная у них приличная. Почти всегда она выходит на чемпионаты мира.

    В Австралии закрытая лига? Мы так сделать не можем. А вот вариант с плей-офф можно было бы рассмотреть. Было бы намного интереснее, чем 18 команд.

    Из-за текущей ситуации с коронавирусом можно также рассмотреть вариант с игрой на закрытой территории. Если пандемия не доберется в Сочи или Краснодар, то там можно сыграть. Можно выезжать. Инфраструктура есть, но согласятся ли клубы», – сказал Широков.

    • В виду вынужденной паузы во всех топ-чемпионатах «Матч ТВ» начал транслировать игры австралийского чемпионата.
    • РПЛ приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Матч ТВ»

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