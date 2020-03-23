Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков: «Вариант с плей-офф в РПЛ можно рассмотреть. Было бы намного интереснее, чем 18 команд»

Широков: «Вариант с плей-офф в РПЛ можно рассмотреть. Было бы намного интереснее, чем 18 команд»

23 марта 2020, 22:22
4

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков считает, что РПЛ могла бы использовать опыт чемпионата Австралии.

«Качество футбола неплохое. Выбирать не приходится. В чемпионате Австралии неплохие футболисты выступают, сборная у них приличная. Почти всегда она выходит на чемпионаты мира.

В Австралии закрытая лига? Мы так сделать не можем. А вот вариант с плей-офф можно было бы рассмотреть. Было бы намного интереснее, чем 18 команд.

Из-за текущей ситуации с коронавирусом можно также рассмотреть вариант с игрой на закрытой территории. Если пандемия не доберется в Сочи или Краснодар, то там можно сыграть. Можно выезжать. Инфраструктура есть, но согласятся ли клубы», – сказал Широков.

  • В виду вынужденной паузы во всех топ-чемпионатах «Матч ТВ» начал транслировать игры австралийского чемпионата.
  • РПЛ приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1584998686
Вариант с плей-офф интересен для Москвы и Питера. А остальные что? Должны сосать?...
Ответить
AleSan4es
1585004258
Чк за прикол с плей офф,весь сезон идти на 1 месте,потом раз и проиграл
Ответить
Дядя Серёжа
1585028525
18 команд регулярка, две вылетают, 16- плей-офф, каникулы в январе и пару недель в конце июня. Пусть миллионы свои отрабатывают.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+