Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    «Это мой священный долг перед Россией». Федун посетил стройку Храма князя Владимира

    Владелец «Спартака» Леонид Федун побывал на строительстве Храма Святого равноапостольного великого князя Владимира, возведение которого проходит на северо-западе Москвы. Там же находится стадион «Открытие Арена».

    «Возведение этого храмового комплекса — мой священный долг перед городом, перед Россией», – приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «РМГ».

    • Федун является совладельцем нефтяной компании «Лукойл».
    • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • «Спартак» в таблице идет восьмым.

    Фото: «РМГ».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15828

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Не знаю как вас, коллеги, но меня коробит, когда слышу или читаю про то, как кто-то говорит о личном священном долге вкладывая деньги госкорпораций ( или частных компаний основанных на отжатые у государства деньги - та же хрень) в строительство храмов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      кто там 13 минут назад

      Посетить стройку или разрешить рядом с открывашкой построить храм?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75581
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru