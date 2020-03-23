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  • «Это мой священный долг перед Россией». Федун посетил стройку Храма князя Владимира

«Это мой священный долг перед Россией». Федун посетил стройку Храма князя Владимира

23 марта 2020, 14:58
37

Владелец «Спартака» Леонид Федун побывал на строительстве Храма Святого равноапостольного великого князя Владимира, возведение которого проходит на северо-западе Москвы. Там же находится стадион «Открытие Арена».

«Возведение этого храмового комплекса — мой священный долг перед городом, перед Россией», – приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «РМГ».

  • Федун является совладельцем нефтяной компании «Лукойл».
  • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
  • «Спартак» в таблице идет восьмым.

Фото: «РМГ».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (37)
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DOCTOR PENALTY
1584966047
Не знаю как вас, коллеги, но меня коробит, когда слышу или читаю про то, как кто-то говорит о личном священном долге вкладывая деньги госкорпораций ( или частных компаний основанных на отжатые у государства деньги - та же хрень) в строительство храмов.
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Cules2013
1584968509
Я думаю, тут не найдётся того, кто поверит, что эти деньги он выложил из своего кармана, а не с общего бюджета фирмы. Да и строительство храма... Их мало в Москве? Может лучше помочь людям нуждающимся? Не? Не забудьте Сваровски кресты на куполах отделать, тогда уж точно Бог простит вас за ваши гнилые поступки, инфа сотка.
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3a zenit
1584970507
думает все грехи этим отмоет?
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NEONFOL
1584973511
Так чудно, борат и аборт слова так похожи и такие разные, знали бы родители что вырастет первое, сделали бы сразу второе)))
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NEONFOL
1584973659
А аларм переводится как беспокойствие и тревожность, то есть признаки шизофрении, в принципе то на то и есть
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valkam72
1584973726
Как стыдно стало за бомжей, вспомнив сколько государственных денег распилили на баклан-арену...
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NEONFOL
1584973874
а сколько зенит украл у народа только за свой стадиончик, газпрому надо ставить по церкви на каждой улице в стране, чтоб грешок свой замалить, позор вам бомжики, лучше украсть чем что то сделать, федуна конечно это не красит, но вы и от этого беситесь, потому что ничего подобного у вас не было и не будет, ворьё и предатели
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evgevg13
1584977751
И почему все бандюки начиная с 90-х пытаются церквушки строить, а не помогать детдомам, садикам, школам? Что- думают на том свете зачтется?
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rammax fcsm
1584981902
вместо школы, больницы, детского сада, выделения денег на науку, медицину, строить очередную кассу мракобесам.... отличная идея!!
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САДЫЧОК
1584987876
Лучше бы стройку спортивных школ и детских садов посетил!
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