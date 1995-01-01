«Это мой священный долг перед Россией». Федун посетил стройку Храма князя Владимира

Не знаю как вас, коллеги, но меня коробит, когда слышу или читаю про то, как кто-то говорит о личном священном долге вкладывая деньги госкорпораций ( или частных компаний основанных на отжатые у государства деньги - та же хрень) в строительство храмов.
Владелец «Спартака» Леонид Федун побывал на строительстве Храма Святого равноапостольного великого князя Владимира, возведение которого проходит на северо-западе Москвы. Там же находится стадион «Открытие Арена».
«Возведение этого храмового комплекса — мой священный долг перед городом, перед Россией», – приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «РМГ».
- Федун является совладельцем нефтяной компании «Лукойл».
- РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
- «Спартак» в таблице идет восьмым.
Фото: «РМГ».