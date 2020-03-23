«Это мой священный долг перед Россией». Федун посетил стройку Храма князя Владимира

Владелец «Спартака» Леонид Федун побывал на строительстве Храма Святого равноапостольного великого князя Владимира, возведение которого проходит на северо-западе Москвы. Там же находится стадион «Открытие Арена».

«Возведение этого храмового комплекса — мой священный долг перед городом, перед Россией», – приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «РМГ».

Федун является совладельцем нефтяной компании «Лукойл».

РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

«Спартак» в таблице идет восьмым.

Фото: «РМГ».