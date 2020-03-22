Mundo Deportivo: игроки «Барселоны» готовы пойти на снижение зарплаты из-за приостановки чемпионата

Футболистам «Барселоны» предложили пойти на снижение зарплаты в связи с еврофутбольной паузой из-за пандемии коронавируса. Игроки не против, информирует Mundo Deportivo.
Вопрос обсуждался лично между игроками и президентом Жозепом Бартомеу. К предложению руководителя игроки отнеслись с пониманием, они посчитали снижение зарплаты разумным шагом.
- «Барселона» лидирует в Примере.
- Примера не возобновится раньше апреля.
- По всему миру от коронавируса умерло более 12000 человек.
Источник: Mundo Deportivo