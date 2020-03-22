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Mundo Deportivo: игроки «Барселоны» готовы пойти на снижение зарплаты из-за приостановки чемпионата

22 марта 2020, 13:15

Футболистам «Барселоны» предложили пойти на снижение зарплаты в связи с еврофутбольной паузой из-за пандемии коронавируса. Игроки не против, информирует Mundo Deportivo.

Вопрос обсуждался лично между игроками и президентом Жозепом Бартомеу. К предложению руководителя игроки отнеслись с пониманием, они посчитали снижение зарплаты разумным шагом.

  • «Барселона» лидирует в Примере.
  • Примера не возобновится раньше апреля.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 12000 человек.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона
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