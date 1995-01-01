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    Губерниев: «Олимпиады в Токио не будет. В окружении премьера Японии работает мой корешок»

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Олимпиаду-2020 перенесут в связи с пандемией коронавируса. Официальных заявлений на этот счет не было.

    «Други, расслабьтесь. Никакой Олимпиады в Токио-2020 не будет. В окружении премьер-министра Японии Синдзо Абэ работает мой корешок», – написал Губерниев.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.
    • Олимпийский футбольный турнир должен был начаться еще до церемонии открытия Игр.
    • В Японии сейчас не проводится никаких спортивных мероприятий.

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15811

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Уровень интеллекта этого деятеля просто зашкаливает.

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