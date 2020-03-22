Губерниев: «Олимпиады в Токио не будет. В окружении премьера Японии работает мой корешок»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Олимпиаду-2020 перенесут в связи с пандемией коронавируса. Официальных заявлений на этот счет не было.

«Други, расслабьтесь. Никакой Олимпиады в Токио-2020 не будет. В окружении премьер-министра Японии Синдзо Абэ работает мой корешок», – написал Губерниев.