Губерниев: «Олимпиады в Токио не будет. В окружении премьера Японии работает мой корешок»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Олимпиаду-2020 перенесут в связи с пандемией коронавируса. Официальных заявлений на этот счет не было.
«Други, расслабьтесь. Никакой Олимпиады в Токио-2020 не будет. В окружении премьер-министра Японии Синдзо Абэ работает мой корешок», – написал Губерниев.
- По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.
- Олимпийский футбольный турнир должен был начаться еще до церемонии открытия Игр.
- В Японии сейчас не проводится никаких спортивных мероприятий.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева