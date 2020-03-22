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  • Губерниев: «Олимпиады в Токио не будет. В окружении премьера Японии работает мой корешок»

Губерниев: «Олимпиады в Токио не будет. В окружении премьера Японии работает мой корешок»

22 марта 2020, 00:32
2

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Олимпиаду-2020 перенесут в связи с пандемией коронавируса. Официальных заявлений на этот счет не было.

«Други, расслабьтесь. Никакой Олимпиады в Токио-2020 не будет. В окружении премьер-министра Японии Синдзо Абэ работает мой корешок», – написал Губерниев.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.
  • Олимпийский футбольный турнир должен был начаться еще до церемонии открытия Игр.
  • В Японии сейчас не проводится никаких спортивных мероприятий.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Весь мир
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1584830436
Уровень интеллекта этого деятеля просто зашкаливает.
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САДЫЧОК
1584858034
Губерниев чмошник !
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