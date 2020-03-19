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Оздоев – о Stay At Home: «Оставьте в покое туалетку»

19 марта 2020, 12:10
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не стал участвовать в интернет-челлендже Stay At Home, в рамках которого нужно показать, что находишься дома. Например, ранее полузащитник «Ростова» Матиас Норманн пожонглировал туалетной бумагой, как и другие игроки РПЛ.

«Оставьте в покое туалетку», – написал в социальной сети Оздоев.

  • Источник сообщает, что РПЛ не возобновят до мая.
  • В Санкт-Петербурге нельзя проводить мероприятия с аудиторией 50+ человек до 30 апреля.
  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.

Источник: инстаграм Магомеда Оздоева
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (1)
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RJM555
1584612998
Умничает оздоев!!! Я ничего в зтом ни плохого ни хорошего не заметил, а парня видать тронуло за живое
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