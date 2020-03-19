Оздоев – о Stay At Home: «Оставьте в покое туалетку»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не стал участвовать в интернет-челлендже Stay At Home, в рамках которого нужно показать, что находишься дома. Например, ранее полузащитник «Ростова» Матиас Норманн пожонглировал туалетной бумагой, как и другие игроки РПЛ.
«Оставьте в покое туалетку», – написал в социальной сети Оздоев.
- Источник сообщает, что РПЛ не возобновят до мая.
- В Санкт-Петербурге нельзя проводить мероприятия с аудиторией 50+ человек до 30 апреля.
- По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.
Источник: инстаграм Магомеда Оздоева