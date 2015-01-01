Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Оздоев – о Stay At Home: «Оставьте в покое туалетку»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не стал участвовать в интернет-челлендже Stay At Home, в рамках которого нужно показать, что находишься дома. Например, ранее полузащитник «Ростова» Матиас Норманн пожонглировал туалетной бумагой, как и другие игроки РПЛ.

    «Оставьте в покое туалетку», – написал в социальной сети Оздоев.

    • Источник сообщает, что РПЛ не возобновят до мая.
    • В Санкт-Петербурге нельзя проводить мероприятия с аудиторией 50+ человек до 30 апреля.
    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.

    Источник: инстаграм Магомеда Оздоева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:10
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +321

      RJM555 46 минут назад

      Умничает оздоев!!! Я ничего в зтом ни плохого ни хорошего не заметил, а парня видать тронуло за живое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2461

      Борат 1 час назад

      выпустил бы федун туалетку с ромбиком, её бы разбирали похлеще чем в коронавирус ! гыгыгыгыг

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75494
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru