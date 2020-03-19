Оздоев – о Stay At Home: «Оставьте в покое туалетку»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не стал участвовать в интернет-челлендже Stay At Home, в рамках которого нужно показать, что находишься дома. Например, ранее полузащитник «Ростова» Матиас Норманн пожонглировал туалетной бумагой, как и другие игроки РПЛ.

«Оставьте в покое туалетку», – написал в социальной сети Оздоев.