Лев – о коронавирусе: «Такое чувство, что Земля немного защищается от людей»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о пандемии коронавируса.
«Мир пережил коллективное выгорание. Не только отдельные люди, но и все остальные. Такое чувство, что Земля немного защищается от людей, которые всегда думают, что они все могут и все знают. Власть, жадность, прибыль, лучшие результаты и установление рекордов были на первом плане.
Экологические катастрофы в Австралии и в других странах затронули нас лишь незначительно. Такие болезни, как Эбола в Африке, каким-то образом остановились. Теперь у нас есть то, что затрагивает все человечество», – сказал Лев.
- По последним данным, в мире коронавирусом заразились 217 тысяч человек, скончались – около 8,9 тысяч.
Источник: твиттер журналиста Кирана Фэйхи