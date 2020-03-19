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  • Лев – о коронавирусе: «Такое чувство, что Земля немного защищается от людей»

Лев – о коронавирусе: «Такое чувство, что Земля немного защищается от людей»

19 марта 2020, 01:19
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Мир пережил коллективное выгорание. Не только отдельные люди, но и все остальные. Такое чувство, что Земля немного защищается от людей, которые всегда думают, что они все могут и все знают. Власть, жадность, прибыль, лучшие результаты и установление рекордов были на первом плане.

Экологические катастрофы в Австралии и в других странах затронули нас лишь незначительно. Такие болезни, как Эбола в Африке, каким-то образом остановились. Теперь у нас есть то, что затрагивает все человечество», – сказал Лев.

  • По последним данным, в мире коронавирусом заразились 217 тысяч человек, скончались – около 8,9 тысяч.

Источник: твиттер журналиста Кирана Фэйхи
Чемпионат Европы Германия Лев Йоахим
Комментарии (2)
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vladimir-7
1584599561
Земля может прокормить около 8—9 миллиардов человек, а сейчас людей проживает более 7 миллиардов, вот она и постепенно сокращает количество людей, чтобы обойтись без глобальных войн и ужасных катаклизмов.
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Maxi_7
1584603513
Сразу вспоминается фраза агента Смита : "Человечество - это болезнь...раковая опухоль планеты..."
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