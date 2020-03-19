Лев – о коронавирусе: «Такое чувство, что Земля немного защищается от людей»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Мир пережил коллективное выгорание. Не только отдельные люди, но и все остальные. Такое чувство, что Земля немного защищается от людей, которые всегда думают, что они все могут и все знают. Власть, жадность, прибыль, лучшие результаты и установление рекордов были на первом плане.

Экологические катастрофы в Австралии и в других странах затронули нас лишь незначительно. Такие болезни, как Эбола в Африке, каким-то образом остановились. Теперь у нас есть то, что затрагивает все человечество», – сказал Лев.