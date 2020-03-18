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  • Врач «Локомотива» – о коронавирусе: «Есть игроки, которые переживают больше остальных»

Врач «Локомотива» – о коронавирусе: «Есть игроки, которые переживают больше остальных»

18 марта 2020, 21:23
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Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в московском клубе.

«Провели все необходимые разговоры с ребятами. Рекомендовали им максимально ограничить контакты с любыми другими людьми, меньше общаться. Есть рекомендация жить в режиме квартира-база-квартира. Всех просим не пользоваться общественным транспортом. Проводим дезинфекцию рук, всем раздали серьезные маски, которые в себя включают фильтр. Они защищают гораздо сильнее, чем обычные. На базе в них не ходим, потому что, смысла нет. Если кто-то с вирусом есть, то мы уже заразимся. Но за пределами базы рекомендовано ходить в них. Каждый день проверяем температуру, спрашиваем есть ли какие-то жалобы.

Лучшее средство сейчас – максимальная самоизоляция. Когда прилетали в Ростов, в аэропорту все ходили в масках, сразу после все помыли руки. Есть игроки, которые переживают больше остальных. Но все переживают не за себя, а за близких. Все читают интернет, в котором говорится, что люди нашего возраста переносят вирус безболезненно, как ОРВИ – и то не у всех. Основная проблема – люди в возрасте, все думают о родителях. Ребята подходят, спрашивают, пытаются ограничить своих родственников в передвижении», — сказал Карлицкий.

  • Главный тренер «Локо» Юрий Семин сообщил, что команда не будет приостанавливать тренировки из-за эпидемии коронавируса.
  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив
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