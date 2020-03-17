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  • Конов: чемпионат России приостановлен из-за коронавируса до 10 апреля

Конов: чемпионат России приостановлен из-за коронавируса до 10 апреля

17 марта 2020, 12:41
24

Российская Премьер-Лига приостановлена из-за эпидемии коронавируса, сообщает в телеграме журналист Василий Конов.

«Футбол, хоккей и баскетбол в России уходят на каникулы до 10 апреля. Это касается всех турниров, включая РПЛ, КХЛ и единую лигу ВТБ. Футбол – это РПЛ, ФНЛ, ПФЛ», – говорится в сообщении.

Решение о паузе до 10 апреля было принято руководителями лиг и не обсуждалось на уровне руководства российских клубов.

  • В понедельник мэр Москвы постановил запретить до 10 апреля проведение на территории города спортивных мероприятий с любым количеством участников.
  • В связи с этим столичные клубы объявили об отмене ближайших домашних матчей.
  • На прошлой неделе были приостановлены розыгрыши всех крупных европейских чемпионатов.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (24)
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portero
1584438714
Ну вот дружно ждем 10 апреля, можно ставки делать что продлить могут еще на 11 дней...
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GreyDM
1584438722
что в принципе логично...
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vladik12
1584438990
Помним, любим.
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Etiainen
1584440788
В принципе правильно
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vladimir-7
1584440879
Все ждут, а что скажет ОН о выборах 22 апреля, перенесут или ну нх.
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GoldPlayFIFARus9
1584441318
Нужно быть в тренде! Нефть провалилась в цене. Рубль резко скакнул к доллару, царьку обнулили сроки, внесли кощунственные поправки в конституцию, мобильная связь подорожает на 20% в ближайшее время, рост цен в магазинах. И это я только по верхушкам пробежался. Отличный повод всё приукрасить и отвлечь народ от реальных проблем.
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Граф2019
1584442301
а до кокого апреля??? 2030 или 3030...
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ZENIT***
1584442803
Придётся потерпеть,ничего не поделаеш.
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Retiremen_VMF
1584446809
Истерию распространяют везде...
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zigbert
1584452765
Хорошо если только до 10 апреля.
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