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    Конов: чемпионат России приостановлен из-за коронавируса до 10 апреля

    Российская Премьер-Лига приостановлена из-за эпидемии коронавируса, сообщает в телеграме журналист Василий Конов.

    «Футбол, хоккей и баскетбол в России уходят на каникулы до 10 апреля. Это касается всех турниров, включая РПЛ, КХЛ и единую лигу ВТБ. Футбол – это РПЛ, ФНЛ, ПФЛ», – говорится в сообщении.

    Решение о паузе до 10 апреля было принято руководителями лиг и не обсуждалось на уровне руководства российских клубов.

    • В понедельник мэр Москвы постановил запретить до 10 апреля проведение на территории города спортивных мероприятий с любым количеством участников.
    • В связи с этим столичные клубы объявили об отмене ближайших домашних матчей.
    • На прошлой неделе были приостановлены розыгрыши всех крупных европейских чемпионатов.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1574

      neim 26 минут назад

      Да какое там 10 апреля. К тому времени эта "корона" только силу наберёт и расцветёт пышным цветом в России. Дай бог, чтобы к середине мая как-то справиться с этой заразой.

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      Рейтинг: +142

      ZENIT*** 1 час назад

      Придётся потерпеть,ничего не поделаеш.

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      Рейтинг: +367

      Граф2019 > ZENIT*** 39 минут назад

      ничего не поделаешь... терпи дальше!

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      Рейтинг: +367

      Граф2019 1 час назад

      а до кокого апреля??? 2030 или 3030...

      1
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      Рейтинг: +5374

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну не справляется зенитовская торсида - хвост ( Сочи ) выдернули , клюв ( Оренбург ) завяз ))) . В следующем туре всё должно было встать на свои места - Оренбург в зону вылета , Сочи в зону стыковых матчей , а в следующем году остаться мог Зенит без своих подручных и прощай ЛЧ , но " землетрясение встало на пути великого комбинатора " - пандемия ((( и не факт , что будем доигрывать чемпионат , а нынешнее положение турнирной таблицы как нельзя лучше для Зенита - они чемпионы , Сочи вне зоны , а Оренбург всего в зоне стыка , можно рассчитывать остаться - оптимально .

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      Рейтинг: +479

      ВасяК > Persona_non_Grata 1 час назад

      Пошли путем Динамо Киев!!!

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      Рейтинг: +4570

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Нужно быть в тренде!

      Нефть провалилась в цене. Рубль резко скакнул к доллару, царьку обнулили сроки, внесли кощунственные поправки в конституцию, мобильная связь подорожает на 20% в ближайшее время, рост цен в магазинах. И это я только по верхушкам пробежался.

      Отличный повод всё приукрасить и отвлечь народ от реальных проблем.

      0
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      Рейтинг: +10291

      vladimir-7 1 час назад

      Все ждут, а что скажет ОН о выборах 22 апреля, перенесут или ну нх.

      0
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      Рейтинг: +464

      Cleaner > vladimir-7 1 час назад

      Данунетже!

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      Рейтинг: +5374

      Persona_non_Grata > vladimir-7 1 час назад

      Не тронь " святое " !!!!!!!

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      Рейтинг: +367

      Граф2019 > Persona_non_Grata 41 минуту назад

      бармен посетителю: чо ты тут кашляешь? короновирус? нет туберкулез! ааа ну бухай дальше...

      0
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      Рейтинг: +3463

      Литейный4 1 час назад

      Свиньи отсрочили неминуемый позор. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +820

      Etiainen 1 час назад

      В принципе правильно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1695

      alarm 1 час назад

      то есть, хрякам всё-таки удалось отсрочить свой позор, намеченный на 5 апреля?

      4
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      Рейтинг: +479

      ВасяК > alarm 52 минуты назад

      Ну тебя точно в детстве обидели!!!Из тебя желчь так и прёт,как из бората!!!Ты,я,и он русские,братья!!!Ну ведь нельзя же так!!! Давайте жить дружно!!!Ну можно ведь,обсуждать игру соперника, игроков ,тренеров!!!А случись война,не дай бог,и что ты меня в спину застрелить!!!Как болельщика Спартака!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2378

      Борат 2 часа назад

      стыдно за рылов !
      гыгы

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