Конов: чемпионат России приостановлен из-за коронавируса до 10 апреля

Российская Премьер-Лига приостановлена из-за эпидемии коронавируса, сообщает в телеграме журналист Василий Конов.

«Футбол, хоккей и баскетбол в России уходят на каникулы до 10 апреля. Это касается всех турниров, включая РПЛ, КХЛ и единую лигу ВТБ. Футбол – это РПЛ, ФНЛ, ПФЛ», – говорится в сообщении.

Решение о паузе до 10 апреля было принято руководителями лиг и не обсуждалось на уровне руководства российских клубов.