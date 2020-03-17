Конов: чемпионат России приостановлен из-за коронавируса до 10 апреля

Российская Премьер-Лига приостановлена из-за эпидемии коронавируса, сообщает в телеграме журналист Василий Конов.
«Футбол, хоккей и баскетбол в России уходят на каникулы до 10 апреля. Это касается всех турниров, включая РПЛ, КХЛ и единую лигу ВТБ. Футбол – это РПЛ, ФНЛ, ПФЛ», – говорится в сообщении.
Решение о паузе до 10 апреля было принято руководителями лиг и не обсуждалось на уровне руководства российских клубов.
- В понедельник мэр Москвы постановил запретить до 10 апреля проведение на территории города спортивных мероприятий с любым количеством участников.
- В связи с этим столичные клубы объявили об отмене ближайших домашних матчей.
- На прошлой неделе были приостановлены розыгрыши всех крупных европейских чемпионатов.
Источник: телеграм-канал Василия Конова