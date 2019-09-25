Турция предложила УЕФА самостоятельно провести Евро-2020

Турция предприняла попытку стать страной-хозяйкой чемпионата Европы 2020 года.

По информации AS, Анкара выразила готовность самостоятельно принять все матчи континентального первенства.

Впрочем, наиболее вероятным вариантом по-прежнему остается перенос турнира на следующий год.