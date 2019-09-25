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    Турция предложила УЕФА самостоятельно провести Евро-2020

    Турция предприняла попытку стать страной-хозяйкой чемпионата Европы 2020 года.

    По информации AS, Анкара выразила готовность самостоятельно принять все матчи континентального первенства.

    Впрочем, наиболее вероятным вариантом по-прежнему остается перенос турнира на следующий год.

    • Евро должно пройти в 12 городах, в том числе Санкт-Петербурге.
    • Из-за пандемии коронавируса приостановлены почти все европейские чемпионаты, поэтому УЕФА придется корректировать календарь.

    Источник: AS

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    16.03.2020 23:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8709

      parevg 2 часа назад

      Их предложение, не пройдет,
      во первых, что Турция делает среди европейских сборных, если бОльшая часть ее территории находится в Азии?
      во вторых, они что, уверены что это китайский вирус до них не доберется?
      и в третьих, кому играть на этом чемпионате, если все болеют?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1660

      alarm > parevg 2 часа назад

      а что израиль делает в уефа, если до этого он был вообще в азиатской федерации? а что австралия делает в азии, если совсем недавно была в океании? ну и т.д.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1660

      alarm > parevg 2 часа назад

      и главный вопрос: что делает россия в уефа, если 77% территории - в азии?)

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