Турция предложила УЕФА самостоятельно провести Евро-2020

Их предложение, не пройдет,
во первых, что Турция делает среди европейских сборных, если бОльшая часть ее территории находится в Азии?
во вторых, они что, уверены что это китайский вирус до них не доберется?
и в третьих, кому играть на этом чемпионате, если все болеют?
Турция предприняла попытку стать страной-хозяйкой чемпионата Европы 2020 года.
По информации AS, Анкара выразила готовность самостоятельно принять все матчи континентального первенства.
Впрочем, наиболее вероятным вариантом по-прежнему остается перенос турнира на следующий год.
- Евро должно пройти в 12 городах, в том числе Санкт-Петербурге.
- Из-за пандемии коронавируса приостановлены почти все европейские чемпионаты, поэтому УЕФА придется корректировать календарь.