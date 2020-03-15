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  • «Зенит» продлил беспроигрышную домашнюю серию в РПЛ до 19 матчей

«Зенит» продлил беспроигрышную домашнюю серию в РПЛ до 19 матчей

15 марта 2020, 12:12
6

В 22-м туре РПЛ «Зенит» крупно победил «Урал» (7:1) и продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в чемпионате до 19 встреч. Последний раз зенитовцы уступили на своем поле в РПЛ 9 декабря 2018 года (соперник – «Рубин»).

В весенней части текущего сезона РПЛ «Зенит» провел три матча и все – дома (две нулевые ничьи, одна крупная победа).

  • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
  • «Урал» занимает десятое место.
  • На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
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кто там
1584263721
никакого восхищения данная статья к этой команде не вызывает.
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житель СПб
1584264137
А у меня - вызывает! Незаметное и тихое достижение - но оно дорогого стоит! Главное, чтобы и побед было побольше.
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paracetamol
1584264355
Нормуль, Зенит - чемпион!
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paracetamol
1584273292
Пора победную серию начинать.
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ZENIT***
1584277333
Мы верим в тебя ЗЕНИТ!!!
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valkam72
1584282596
Синит липовый чемпиён. Полчемпа фарм-клубов синита. Аларму должно быть стыдно
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