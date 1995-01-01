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    «Зенит» продлил беспроигрышную домашнюю серию в РПЛ до 19 матчей

    В 22-м туре РПЛ «Зенит» крупно победил «Урал» (7:1) и продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в чемпионате до 19 встреч. Последний раз зенитовцы уступили на своем поле в РПЛ 9 декабря 2018 года (соперник – «Рубин»).

    В весенней части текущего сезона РПЛ «Зенит» провел три матча и все – дома (две нулевые ничьи, одна крупная победа).

    • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
    • «Урал» занимает десятое место.
    • На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии11
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      Рейтинг: +129

      valkam72 3 часа назад

      Синит липовый чемпиён. Полчемпа фарм-клубов синита. Аларму должно быть стыдно

      0
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      Рейтинг: +43

      ZENIT*** 4 часа назад

      Мы верим в тебя ЗЕНИТ!!!

      0
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      Рейтинг: +5245

      paracetamol 5 часов назад

      Пора победную серию начинать.

      0
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      Рейтинг: +5329

      Persona_non_Grata 6 часов назад

      Всё когда заканчивается , а 19 для этого хорошее число ))))))

      0
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      Рейтинг: +663

      Гавроша 6 часов назад

      Свиньи со злости спать не могли.

      0
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      Рейтинг: +1631

      alarm 7 часов назад

      за спартак сразу стыдно стало)

      2
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      Рейтинг: +2334

      Борат 7 часов назад

      Ждём хряков на кубок !
      Будем рвать им туза , хотя они и так дырявые ! Гыгы

      4
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      Рейтинг: +3360

      Литейный4 8 часов назад

      При такой поддержки стадиона грех проигрывать. Да и некому. Зенит чемпион. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +5245

      paracetamol 8 часов назад

      Нормуль, Зенит - чемпион!

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      Рейтинг: +832

      житель СПб 8 часов назад

      А у меня - вызывает! Незаметное и тихое достижение - но оно дорогого стоит! Главное, чтобы и побед было побольше.

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