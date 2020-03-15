«Зенит» продлил беспроигрышную домашнюю серию в РПЛ до 19 матчей

В 22-м туре РПЛ «Зенит» крупно победил «Урал» (7:1) и продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в чемпионате до 19 встреч. Последний раз зенитовцы уступили на своем поле в РПЛ 9 декабря 2018 года (соперник – «Рубин»).
В весенней части текущего сезона РПЛ «Зенит» провел три матча и все – дома (две нулевые ничьи, одна крупная победа).
- «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
- «Урал» занимает десятое место.
- На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.
Источник: Бомбардир.ру